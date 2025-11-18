محافظ أسوان يشيد بنجاح أول عملية تركيب منظم لضربات القلب بمستشفى النيل التخصصى بإدفو..صور

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بنجاح أول عملية لتركيب منظم لضربات القلب داخل مستشفى النيل التخصصى بمركز إدفو ، لتسجل بذلك المستشفى إنجازاً طبياً جديداً يؤكد على جاهزية الصروح الصحية وجودة خدماتها ، ويعتبر أحد ثمار التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل منذ يوليو الماضى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقدم المحافظ شكره للفريق الطبى الذى قام بإجراء إحدى العمليات الدقيقة على أيدى نخبة من الإستشاريين داخل أحد الصروح الطبية ، وهى مستشفى النيل بإدفو بإشراف من الدكتور محمد شتات مدير المستشفى ، والتى تم تزويدها ودعمها بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج والرعاية المركزة التى جعلتها مركزاً متميزاً للجراحات الدقيقة والخدمات الطبية المتخصصة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تتواصل سلسلة الإنجازات من خلال التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بقيادة الدكتور أحمد السبكى داخل مختلف الصروح المدرجة ضمن المنظومة الجديدة ، والتى تضم حتى الآن 9 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى و 96 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز طبى.

إنجاز طبى

ولفت إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم لتوفير كافة مقومات النجاح لمنظومة التأمين الصحى لضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة تراعى أعلى معايير الجودة ، وتحقق أقصى إستفادة ممكنة للمواطن الأسوانى .

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى النيل حاصلة على الإعتماد المبدئى من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) ، وقدمت منذ إنضمامها أكثر من 800 ألف خدمة طبية ما بين فحوصات وتشخيصات وجراحات وخدمات طوارئ ، وهو ما يعكس تطور الأداء وإستمرار التحسين فى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وقد تم إجراء العملية لمريضة تبلغ من العمر 69 عاماً كانت تعانى من تباطؤ شديد فى ضربات القلب نتيجة إنقطاع الضفيرة الكهربية مما إستدعى معها تركيب منظم لضربات القلب ثنائى الحجرات ، وغادرت المريضة المستشفى بحالة مستقرة وجيدة .