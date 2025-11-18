قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يتفقد مستشفى الرمد.. ويؤكد على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة المطلوبة

محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مستشفى الرمد ، وأثناء تفقده للأقسام المختلفة بالمستشفى برفقة الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتورة أميرة كرار مديرة المستشفى .

قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لإدارة المستشفى على المجهود الذى يتم بذله لتقديم الخدمات المتنوعة بشكل متميز للمواطن الأسوانى وذلك ضمن الصروح الطبية المدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل التى تم التشغيل الرسمى لها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى .

وأكد المحافظ على ضرورة الإستمرار على نفس المستوى من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالجودة والكفاءة العالية المطلوبة ، وحرص محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين المتواجدين والمترددين على المستشفى .

جولات ميدانية 

وكلف المسئولين بسرعة تلبيتها ووضع الحلول العاجلة لها ، وإستمع المحافظ إلى مكونات وأقسام مستشفى الرمد حيث تصل طاقتها الإستيعابية إلى 11 سرير للقسم الداخلى وغرف الفندقة والإقتصادى والملاحظة والعزل ، و 3 غرف للعمليات ، والعيادات الخارجية ، وقسم للأشعة التخصصية ، والمعمل ، والصيدلية ، علاوة على العديد من الأجهزة الطبية الحديثة ، وتقدم المستشفى خدمات عديدة فى مجال طب وجراحة العيون ، وعمليات جراحات المياه البيضاء والجولكوما والعمليات الصغرى .

