«علاء الدين» تُكرّم رموز الإبداع في احتفالها بأعياد الطفولة

كرمت مجلة “علاء الدين” في احتفاليتها بأعياد الطفولة، برئاسة تحريرها الكاتب الصحفي حسين الزناتي، عددًا من الشخصيات البارزة التي ساهمت في إثراء المحتوى الثقافي ودعم الإبداع الموجّه للأطفال.

وشمل التكريم كلًا من ولاء محمد، مدير الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، والكاتب المبدع وليد كمال، ونجلاء علام، رئيس تحرير مجلة قطر الندى، والكاتب الكبير أحمد زحام، أحد أوائل الكتّاب الذين أثروا مجلة علاء الدين بكتاباتهم.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة ودورهم في دعم الإبداع وتنمية المواهب.

عروض سحرية وبهجة ميشو المهرج في احتفال «علاء الدين»

شهد الحفل فقرة سحرية قدّمها الساحر رامي عاكف، حيث أمتع الأطفال بمجموعة من الخدع البصرية السريعة والمشوقة، شارك خلالها عدد من الأطفال المتطوعين في لحظات مليئة بالدهشة والمرح.

وتفاعل الحضور مع الفقرات التي اعتمدت على الحيل الذهنية والتحويلات السحرية التي أضفت أجواءً مبهجة على القاعة.

كما قدّم ميشو المهرج فقرة مميزة أضحكت الأطفال وأشعلت أجواء البهجة من خلال الألعاب الحركية والمواقف الكوميدية، إلى جانب مشاركات لطيفة مع الأطفال الذين أحاطوه بالحماس والضحكات، ليضيف للحفل جرعة كبيرة من المرح والتفاعل.

يأتي ذلك في إطار احتفالية المجلة بيوم الطفولة، التي تنظمها «علاء الدين» بمشاركة عدد من المدارس الخاصة واللغات والجمعيات الأهلية وأطفال ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل والحديقة الثقافية، في فعالية تهدف إلى إدخال البهجة على الأطفال وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والفنية.