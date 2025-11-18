قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«علاء الدين» تُكرّم رموز الإبداع في احتفالها بأعياد الطفولة

علاء الدين
علاء الدين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

كرمت مجلة “علاء الدين” في احتفاليتها بأعياد الطفولة، برئاسة تحريرها الكاتب الصحفي حسين الزناتي، عددًا من الشخصيات البارزة التي ساهمت في إثراء المحتوى الثقافي ودعم الإبداع الموجّه للأطفال. 

وشمل التكريم كلًا من ولاء محمد، مدير الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، والكاتب المبدع وليد كمال، ونجلاء علام، رئيس تحرير مجلة قطر الندى، والكاتب الكبير أحمد زحام، أحد أوائل الكتّاب الذين أثروا مجلة علاء الدين بكتاباتهم. 

وجاء هذا التكريم تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة ودورهم في دعم الإبداع وتنمية المواهب.

عروض سحرية وبهجة ميشو المهرج في احتفال «علاء الدين»

شهد الحفل فقرة سحرية قدّمها الساحر رامي عاكف، حيث أمتع الأطفال بمجموعة من الخدع البصرية السريعة والمشوقة، شارك خلالها عدد من الأطفال المتطوعين في لحظات مليئة بالدهشة والمرح. 

وتفاعل الحضور مع الفقرات التي اعتمدت على الحيل الذهنية والتحويلات السحرية التي أضفت أجواءً مبهجة على القاعة.

كما قدّم ميشو المهرج فقرة مميزة أضحكت الأطفال وأشعلت أجواء البهجة من خلال الألعاب الحركية والمواقف الكوميدية، إلى جانب مشاركات لطيفة مع الأطفال الذين أحاطوه بالحماس والضحكات، ليضيف للحفل جرعة كبيرة من المرح والتفاعل.

يأتي ذلك في إطار احتفالية المجلة بيوم الطفولة، التي تنظمها «علاء الدين» بمشاركة عدد من المدارس الخاصة واللغات والجمعيات الأهلية وأطفال ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل والحديقة الثقافية، في فعالية تهدف إلى إدخال البهجة على الأطفال وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والفنية.

مجلة علاء الدين حسين الزناتي الإبداع الموجّه مدير الحديقة

ارشيفية

بالصور

وحدة حماية الطفل بالشرقية تشارك في الورشة التدريبية ضمن برنامج تمكين

دورة تدريبية

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

بيطري الشرقية يضبط 328 طن لحوم فاسدة ويحصن 614 ألف رأس ماشية

بيطري الشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ

رفع قمامة

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

ما هو فيروس ماربورج

انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل

