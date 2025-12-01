قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تحرك عاجل من نقابة الاجتماعيين بعد حرمان أعضائها من حافز التدريس

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للمهن الاجتماعية، أنها تابعت عن كثب مشكلة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بوزارة التربية والتعليم بشأن حرمانهم من حافز التدريس.

وصرح الدكتور عبد الحميد زيد نقيب عام الاجتماعيين - بأن النقابة تابعت منذ الوهلة الأولى مشكلة عدم إدراج الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالتربية والتعليم بحافز التطوير وما تبعه من قرار عدم إدراجهم بحافز التدريس.

وأضاف “زيد”، أن الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين عملهم لا يقل أهمية عن المعلمين وفور صدور قرار حرمانهم من حافز التدريس وورود العديد من الشكاوى للنقابة فى هذا الشأن، تم التواصل مع الجهات المعنية ومخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم لإدراج الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لحافز التدريس أسوة بزملائهم وتحقيقا للعدالة والمساواة والحقوق والواجبات العامه التى أقرها الدستور المصري.

وأكد نقيب الاجتماعيين، أن النقابة على تواصل دائم ومستمر مع الجهات المعنية انتظارا للجهود التي بذلت ومازالت تبذل لحل مشكلة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، فيما تأمل النقابة استجابة رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم لمطالبهم في إدراج الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لحافز التدريس تحقيقا للعدالة ومبدأ المساواة كونهم جزء أساسي من العملية التعليمية ومدرجين بكادر المعلمين فى ضوء قانون التعليم (155) لسنة 2007 وتعديلاته.

نقابة الاجتماعيين حافز التدريس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد عبد اللطيف الدكتور مصطفى مدبولي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين النقابة العامة للمهن الاجتماعية

