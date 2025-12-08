تحقق حلم أهالى سيوة .. تخصيص قطعة أرض لإنشاء معهد «فتيات أزهري»

أعلن الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، موافقة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تخصيص قطعة أرض بمدينة سيوة، وذلك لإقامة معهد أزهري جديد يُخصص لفتيات الواحة.

حيث تبلغ مساحة الأرض المخصصة لإقامة المعهد الأزهرى في منطقة «تابة»بمدينة سيوة (2478) مترا.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية أن الموافقة جرت خلال انعقاد المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح، مشيراً إلى أن قرار التخصيص جاء بناءً على طلب مقدم من المنطقة الأزهرية استجابة لرغبة أهالي سيوة في فصل معهد «فتيات سيوة» الحالي عن معهد« البنين»، لضمان استقلالية العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متخصصة ومناسبة للطالبات.

وتقدم رئيس المنطقة بالشكر والتقدير إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، معرباً عن عميق الامتنان لدعمه الدائم والمتواصل لطلاب الأزهر الشريف والتعليم الأزهري بشكل عام، و دليل راسخ على إيمانه بأهمية رسالة الأزهر ودوره المحوري في بناء الوعي والأخلاق.

وتؤكد المنطقة عزمها على استكمال الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة بالتعاون مع المحافظة، للبدء الفوري في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يلبي مطلباً مجتمعياً هاماً ويخدم أهالي سيوة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق و​تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، شاركت المنطقة الأزهرية بمطروح بوفد رسمي في مراسم إطلاق شعلة تصفيات النسخة السادسة لأولمبياد المحافظات الحدودية، التي تُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

​ترأس الوفد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وحضور مصطفى عبد النبي موجه عام التربية الاجتماعية، وعدد من معلمي التربية الرياضية والأخصائيين وطلاب المعاهد.

​توجت المراسم بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، حيث قام محافظ مطروح إيقاد الشعلة الرسمية للأولمبياد إيذاناً بالبدء الرسمي للمنافسات، في أجواء عكست التقدير للجهود الوطنية لتنمية الأقاليم الحدودية.

​واحتفاءً باليوم العالمي «لذوي الهمم» وتأكيداً لحقهم الأصيل في ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة في الأولمبياد، قام طلاب الأزهر برفع شعارات داعمة، أبرزها "إيقاد شعلة، إيقاد أمل. فكلنا قوة، وكلنا هدف"، و "إرادة ذوي الهمم تضيء شعلة حدودنا".

​ومن جانبه، أكد الشيخ عطية سالم أن على أهمية المشاركة في الالمبياد الحدودية، لما لها من دور إيجابي في التربية البدنية والرياضة وصقل شخصياتهم، و وتُحقق لهم التوازن النفسي والوجداني، بما يجنبهم آفة الإنحراف والتطرف، وتساعدهم على الدراسة والتحصيل.

وخلال الفعاليات أشار إلى رسالة الأزهر الشريف، تزامنا بالاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم والتي تقوم على دعم ذوي الهمم وإبراز قدراتهم الفائقة، وهو ما تجسد في هذه الفعالية التي تمنحهم حقهم في المنافسة، مشددًا على أن دعم أبطال الهمم يُعد واجباً دينياً ووطنياً يُعزز من نسيج المجتمع ووقايته من الانحراف والتطرف.

​تأتي هذه البطولة في إطار حرص الدولة على تنمية الأقاليم الحدودية وزيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبنائها واكتشاف ورعاية المواهب المتميزة.