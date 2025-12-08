قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
أسامة الجوهري: العلاقات بين مصر والصين نموذج راسخ لشراكة استراتيجية شاملة
خاص.. توروب يوافق على رحيل مهاجم الأهلي في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحقق حلم أهالى سيوة .. تخصيص قطعة أرض لإنشاء معهد «فتيات أزهري»

محافظ مطروح خلال اجتماع مجلس تنفيذى
محافظ مطروح خلال اجتماع مجلس تنفيذى
ايمن محمود

 أعلن  الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، موافقة  اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تخصيص قطعة أرض بمدينة سيوة، وذلك لإقامة معهد أزهري جديد يُخصص لفتيات الواحة.

حيث تبلغ مساحة الأرض المخصصة لإقامة المعهد الأزهرى في منطقة «تابة»بمدينة سيوة  (2478) مترا.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية أن الموافقة جرت خلال انعقاد المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح، مشيراً إلى أن قرار التخصيص جاء بناءً على طلب مقدم من المنطقة الأزهرية استجابة لرغبة أهالي سيوة في فصل معهد «فتيات سيوة» الحالي عن معهد« البنين»، لضمان استقلالية العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متخصصة ومناسبة للطالبات.

وتقدم  رئيس المنطقة بالشكر والتقدير إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، معرباً عن عميق الامتنان لدعمه الدائم والمتواصل لطلاب الأزهر الشريف والتعليم الأزهري بشكل عام، و دليل راسخ على إيمانه بأهمية رسالة الأزهر ودوره المحوري في بناء الوعي والأخلاق. 

وتؤكد المنطقة عزمها على استكمال الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة بالتعاون مع المحافظة، للبدء الفوري في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يلبي مطلباً مجتمعياً هاماً ويخدم أهالي سيوة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق و​تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، شاركت المنطقة الأزهرية بمطروح  بوفد رسمي في مراسم إطلاق شعلة تصفيات النسخة السادسة لأولمبياد المحافظات الحدودية، التي تُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

​ترأس الوفد  الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وحضور  مصطفى عبد النبي موجه عام التربية الاجتماعية، وعدد من معلمي التربية الرياضية والأخصائيين وطلاب المعاهد.

​توجت المراسم بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، حيث قام محافظ مطروح إيقاد الشعلة الرسمية للأولمبياد إيذاناً بالبدء الرسمي للمنافسات، في أجواء عكست التقدير للجهود الوطنية لتنمية الأقاليم الحدودية.

​واحتفاءً باليوم العالمي «لذوي الهمم» وتأكيداً لحقهم الأصيل في ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة في الأولمبياد، قام طلاب الأزهر برفع شعارات داعمة، أبرزها "إيقاد شعلة، إيقاد أمل. فكلنا قوة، وكلنا هدف"، و "إرادة ذوي الهمم تضيء شعلة حدودنا".

​ومن جانبه، أكد  الشيخ عطية سالم أن على أهمية المشاركة في  الالمبياد الحدودية، لما لها من دور إيجابي في التربية البدنية والرياضة وصقل شخصياتهم، و  وتُحقق لهم التوازن النفسي والوجداني، بما يجنبهم آفة الإنحراف والتطرف، وتساعدهم على الدراسة والتحصيل.

 وخلال الفعاليات أشار  إلى رسالة الأزهر الشريف، تزامنا بالاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم والتي تقوم على دعم ذوي الهمم وإبراز قدراتهم الفائقة، وهو ما تجسد في هذه الفعالية التي تمنحهم حقهم في المنافسة، مشددًا على أن دعم أبطال الهمم يُعد واجباً دينياً ووطنياً يُعزز من نسيج المجتمع ووقايته من الانحراف والتطرف.

​تأتي هذه البطولة في إطار حرص الدولة على تنمية الأقاليم الحدودية وزيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبنائها واكتشاف ورعاية المواهب المتميزة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ازهر سيوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

ترشيحاتنا

مسئولو قطاع الإسكان والمرافق يزورون محافظة البحيرة لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

مسئولو قطاع الإسكان والمرافق يزورون محافظة البحيرة لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

الاستيراد

الملواني: التحديات البشرية تعوق كفاءة منظومات الإفراج الجمركي

دفع العمل بمشروعات الطرق بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينتي حدائق أكتوبر و15 مايو 

دفع العمل بمشروعات الطرق بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينتي حدائق أكتوبر و15 مايو

بالصور

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد