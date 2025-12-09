أبو حسنة : اقتحام مقر أونروا بالقدس ورفع العلم الإسرائيلي للمرة الأولى

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، إن قوات كبيرة من السلطات الإسرائيلية اقتحمت مقر رئاسة أونروا وعملياتها في الضفة الغربية بمنطقة الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأوضح أبو حسنة، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن القوات كسرت الأقفال الموجودة على المقر، واحتجزت الحراس وصادرت هواتفهم ومحتويات المقر، مشيرا إلى أن القوات رفعت العلم الإسرائيلي على المبنى، وهو ما وصفه بأنه سابقة لم تحدث من قبل على أي مقر للأمم المتحدة في القدس أو الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفت أبو حسنة إلى أن هذا المقر يعتبر مركز عمليات الأونروا للمناطق المختلفة، بما في ذلك سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفا أن ما حدث ينتهك اتفاقية وقعت في 14 يونيو 1967 بين إسرائيل والأونروا، والتي تنص على احترام عمليات الوكالة ومنشآتها، وتمتع موظفيها بالحصانة، وتسهيل عملها.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة اعتبرت هذا الخرق انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وللقيم المؤسسية للمنظمة، مؤكداً أن هناك تحركات على المستويين القانوني والسياسي لمواجهة ما وصفه بالخرق الكبير، مؤكدا أن هذا التصرف يمثل سابقة يمكن أن تتكرر ضد أي منظمة دولية أخرى إذا لم يتم الرد عليه بحزم، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة بدأت بالفعل بالتحرك على أعلى المستويات.