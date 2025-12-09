قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفوق كبير للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر مع منتخبات المجموعة السابعة في كأس العالم
خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. سعر عيار 21 بالمصنعية
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

اليوم انطلاق القافلة الطبية الخيرية المجانية بواحة سيوة

قافلة طبية ارشفية
قافلة طبية ارشفية
ايمن محمود

تنطلق اليوم الثلاثاء القافلة الطبية المجانية بمستشفى سيوة المركزي تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبالتعاون مع قيادة المنطقة الغربية العسكريةوبتنسيق مديرية الصحة بمطروح ومستشفى سيوة المركزي.

وتبدأ  تُعلن قوافل العشري الخيرية عملها في واحة سيوة خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2025.

وتتيح القافلة الخيرية العديد من التخصصات 

 “نساء وتوليد  -باطنة -أطفال- عظام- جلدية -رمد- أنف وأذن- أسنان- جراحة”

ومن المقرر  إجراء العمليات وصرف الأدوية داخل مستشفى سيوة المركزي خلال الثلاثة أيام.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لسيوة أعمال تطوير طريق الظافرية - الدكرور بطول حوالى 2.4 كيلو متر  ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2025/2026بمدينة سيوة يرافقه اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطريق وكبار مشايخ وعواقل سيوة .

وأوضح مدير مديرية الطرق أن إجمالي أطوال الخطة 12كم طرق بمنطقة وافلة والسلام تتضمن أعمال اسفلت وانترلوك بالشوارع الضيقة وصيانة الشارع الرئيسى بمدينة سيوة من قسم الشرطة حتى مستشفى سيوة المركزى وذلك بإجمالي تكلفة حوالى 55 مليون جنيه .

ووجه محافظ مطروح أثناء تفقده للأعمال الجاري تنفيذها بطريق الظافرية بتوسعة الطريق فى القطاعات الضيقة والإلتزام بخط التنظيم وهو أحد أهم الطرق داخل مدينة سيوة والذى يربط بين وسط المدينة ومناطق السياحة بجبل الدكرور وعين كليوباترا.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مستشفى قافلة

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

