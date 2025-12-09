اليوم انطلاق القافلة الطبية الخيرية المجانية بواحة سيوة

تنطلق اليوم الثلاثاء القافلة الطبية المجانية بمستشفى سيوة المركزي تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبالتعاون مع قيادة المنطقة الغربية العسكريةوبتنسيق مديرية الصحة بمطروح ومستشفى سيوة المركزي.

وتبدأ تُعلن قوافل العشري الخيرية عملها في واحة سيوة خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2025.

وتتيح القافلة الخيرية العديد من التخصصات

“نساء وتوليد -باطنة -أطفال- عظام- جلدية -رمد- أنف وأذن- أسنان- جراحة”

ومن المقرر إجراء العمليات وصرف الأدوية داخل مستشفى سيوة المركزي خلال الثلاثة أيام.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لسيوة أعمال تطوير طريق الظافرية - الدكرور بطول حوالى 2.4 كيلو متر ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2025/2026بمدينة سيوة يرافقه اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطريق وكبار مشايخ وعواقل سيوة .

وأوضح مدير مديرية الطرق أن إجمالي أطوال الخطة 12كم طرق بمنطقة وافلة والسلام تتضمن أعمال اسفلت وانترلوك بالشوارع الضيقة وصيانة الشارع الرئيسى بمدينة سيوة من قسم الشرطة حتى مستشفى سيوة المركزى وذلك بإجمالي تكلفة حوالى 55 مليون جنيه .

ووجه محافظ مطروح أثناء تفقده للأعمال الجاري تنفيذها بطريق الظافرية بتوسعة الطريق فى القطاعات الضيقة والإلتزام بخط التنظيم وهو أحد أهم الطرق داخل مدينة سيوة والذى يربط بين وسط المدينة ومناطق السياحة بجبل الدكرور وعين كليوباترا.