احتفالا بعيد مطروح القومى..مسابقة في الشعر الشعبى عن معركة وادى ماجد

نظمت لجنة التراث بمحافظة مطروح مسابقة في الشعر الشعبى تحت عنوان: (وادى ماجد صفحة مشرقة في تاريخنا المعاصر) وذلك بمكتبة مصر العامة .

ياتى ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفي إطار فعاليات لجنة التراث الثقافي والطبيعي بمطروح احتفالا بالذكرى العاشرة بعد المائة لمعركة وادي ماجد، التي تتخذها محافظة مطروح عيدا قوميا فى شهر ديسمبر من كل عام،

حيث شارك في المسابقة عدد من الشعراء بمطروح ، وضمت لجنة التحكيم الشاعر جبريل موسى بو جديدة رئيس نادى الأدب المركزي بمطروح، .

وأسفرت المسابقة عن فوز كل من:

المركز الأول : الشاعر العبس حمزة

المركز الثاني : نصر يحيى عبد ربه

المركز الثالث : محمد رجب الجبيهي

المركز الرابع: صالح الجراري

المركز الخامس: عبد العال العوامي

المركز السادس : عبد العال فرج

المركز السابع: غنيوة عند الرحيم

هذا وسوف يتم تكريم الفائزين في الإحتفالية الكبرى للعيد القومي للمحافظة، بجوائز مالية وشهادات تقدير. بمكتبة مصر العامة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

كما تواصل لجنة التراث فعالياتها على مدار ديسمبر الجارى برعاية المحافظ وبدعم من نواب المحافظة كالتالى :بإقامة مهرجان الفروسية يوم الخميس 18 ديسمبر وأمسية بنادي الأدب بمدينة براني يوم 22 ديسمبر إحتفالية بجامعة مطروح يوم 29 ديسمبر .

من ناحيةاخرى وفى وقت سابق.تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح اليوم أعمال تطوير سوق مطروح العمومي بمدينة مرسى مطروح والتي تتم بالجهود الذاتية تمهيدا لإعادة تشغيله، يرافقه المهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق، وناصر النجار نائب رئيس المدينة ، والعميد طارق عرفان مدير المواقف الموحدة والمهندس عمر حافظ ممثل شركة مياة الشرب ، و المهندسة نجلاء حافظ مدير وحدة متابعة المشروعات بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد نائب المحافظ أعمال تركيب الانترلوك بمنطقة محيط السوق ، ومتابعة تأهيل الصرف العمومي داخل وخارج السوق وتنظيم المداخل والمخارج وأماكن تسكين الباعة داخل السوق بما يسمح بتنظيم الحركة داخل السوق.

وعلى هامش الجولة تفقد نائب المحافظ موقف سيارات الأجرة للضبعة ورأس الحكمة ومتابعة انتظام حركة السيارات بالموقف ووجه بضرورة الالتزام بالتواجد داخل الموقف حفاظا على الشكل الحضاري.

وأكد نائب المحافظ أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم منطقة وسط البلد، واستعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدينة مرسى مطروح بما يتناسب مع مكانتها كمدينة سياحية تستقبل الزائرين على مدار العام، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية وسرعة إنجاز الأعمال.