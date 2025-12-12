عندِك عريس؟.. ياسمين عبدالعزيز تتعرض لموقف محرج بسبب الزواج

أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أنها لن تظل طوال الوقت تتزواج من أجل الزواج فقط.

وردت ياسمين عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، على سؤال منى " خلال العامين الماضيين كانت هناك تقارب من بعض الأشخاص للزواج من ياسمين لكنها قامت بغلق الأبواب" قائلة: " مشمناسبين ".

عندِك عريس

وأضافت الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهي في حالة ضحك شديد على أسئلة منى الشاذلي المحرجة قائلة :" عندِك عريس؟".

وقالت ياسمين عبد العزيز: حد علمني إني لا أثق في أي مخلوق غير ربنا، وداخلة سنة 2025 وأنا حابة نفسي، لأني حبيت كل اللي حواليا ما عدا ياسمين، ودلوقتي عايزة أبسط ياسمين عشان أعوض نفسي.

ووجهت حديثها لمنى الشاذلي: ايه النظرة دي؟ بتسحبيني كده وبتخليني أتأثر ومش هتأثر، وعلقت ساخرة "هو أنا لازم أطلع في برامج".

وقالت ياسمين عبد العزيز، إن كريم فهمي وزوجته دانيا، أصدقاء جدا، عشان الناس بس بتقعد تخلط حاجات كده، وفي بينا كيميا والناس حابة الكيميا دي.