شراكة استراتيجية.. تعاون بين القومي للبحوث والجامعة البريطانية لتعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي

في خطوة استراتيجية تدشن مرحلة جديدة من التكامل الأكاديمي والبحثي في مصر، وقع الأستاذ الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، والأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون ، لوضع إطار استراتيجي لتعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي.

ويفتح البروتوكول آفاقاً واسعة للتعاون في المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها إطلاق المشروعات التكنولوجية والأبحاث المشتركة، وتبادل العلماء والخبراء، والإشراف العلمي على رسائل الماجستير والدكتوراه، فضلاً عن تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية والدورات التدريبية لطلاب الدراسات العليا.

شهد مراسم التوقيع الأستاذ الدكتور يحيي بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات.

يأتي هذا التعاون انطلاقاً من المكانة المرموقة للطرفين؛ حيث يعد المركز القومي للبحوث أكبر مركز بحثي متعدد التخصصات في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، بما يضمه من معاهد وأقسام ومراكز تميز متطورة، بجانب كوادره البشرية الهائلة لدعم الاقتصاد الوطني. بينما تمثل الجامعة البريطانية في مصر صرحاً علمياً رائداً بما تمتلكه من تجهيزات ومعامل متطورة وكوادر مؤهلة لتخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وخلال فعاليات الزيارة، قام الوفد بجولة تفقدية بحرم الجامعة، ضمت أبرز الكليات والأمكانات البحثية والعلمية مثل توربينات الرياح بكلية الهندسة، ووحدة التحليل المالي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، وومكتبة الجامعة، ومركز أبحاث النانو تكنولوجي ومستشفى كلية طب الأسنان واختتمت الفعالية بتبادل الدروع التذكارية تعبيراً عن التقدير المتبادل وتدشيناً لهذه الشراكة الاستراتيجية الواعدة.