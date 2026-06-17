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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال لقائه بترامب.. الرئيس السيسي يشيد بالعلاقات مع الولايات المتحدة

الرئيس السيسي والرئيس ترامب - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس ترامب - أرشيفية
صدى البلد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في قمة مجموعة السبع، والتي تعقد في مدينة إيفيان بفرنسا.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود الرئيس ترامب في استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، كما وجه الرئيس الشكر للرئيس ترامب على إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

كما ثمن الرئيس السيسي الدعم الأمريكي لمصر، معربا عن تقديره لجهود الولايات المتحدة لحل أزمة سد النهضة، مشددا على أن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات قوية.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مصر تحظى باحترام الولايات المتحدة وجميع الدول حول العالم، داعيا دول العالم لتعزيز استثمارتها في مصر.

وأشار الرئيس ترامب إلى أن الولايات المتحدة تبحث مع مصر عددا من القضايا من بينها تعزيز التبادل التجاري.

وأكد الرئيس ترامب خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السد الإثيوبي تسبب في مشكلات عديدة لمصر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على حل مشكلة السد.

ووصف الرئيس ترامب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالـ "صديق العزيز "، منوها لدعمه لمصر منذ اليوم الأول لولايته الرئاسية.

الرئيس السيسي ترامب الولايات المتحدة قمة مجموعة السبع فرنسا الشرق الأوسط

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