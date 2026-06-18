إيبارشية أكتوبر وأوسيم تنظم السيمنار النصف السنوي لمجمع الكهنة

نظمت إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم السيمنار النصف السنوي لمجمع الآباء كهنة الإيبارشية، وذلك ببيت القديسين مكسيموس ودوماديوس بالريف الأوروبي التابع للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا دوماديوس أسقف الإيبارشية.

تضمن السيمنار مجموعة من المحاضرات المتخصصة التي تهدف إلى دعم الخدمة الكنسية وتنمية مهارات الآباء الكهنة، حيث حاضر به إلى جانب نيافة الأنبا دوماديوس كل من:

الأب القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأورثوذكسية، وقدم محاضرة بعنوان "الكاهن ومهارات التعامل مع السوشيال ميديا".

الأب القمص بولس حليم، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالقللي، وقدم محاضرة بعنوان “الراعي الرقمي”

القمص رافائيل ثروت، كاهن كنيسة الشهيد مارمينا العجايبي بفم الخليج، ونائب أسقف أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وقدم محاضرة بعنوان “الكاهن والتوازن النفسي”

الدكتور مجدي لطيف، مدير المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية، وقدم محاضرة بعنوان "مخاطر في التدبير الكنسي"

كما شمل السيمنار صلاة القداس الإلهي بمشاركة جميع آباء مجمع كهنة الإيبارشية، وترأس الصلاة نيافة الأنبا دوماديوس.