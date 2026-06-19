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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.5 %

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الثاني لعام 2025 / 2026، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 109658 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 109186 طالبًا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وبلغت نسبة النجاح 74.5 %، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 109783 طالباً وطالبة، حضر منهم 108352 طالباً وطالبة، فيما وصل عدد الطلاب الحاصلين على نسبة  50% فأكثر إلى 81749 طالباً وطالبة، وذلك بحضور الدكتور/ عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.
 

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما قدم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم، إنه تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية على الموقع الإلكتروني:
http://www.alex-edu.com

وأوضح أبو زيد أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية سيبدأ التقديم لها عقل تسليم النتيجة المدارس، وتستمر لمدة 15 يومًا.

الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية

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