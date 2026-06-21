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فراخ مشوية وأرز .. إصابة أم وأولادها الأربعة باشتباه تسمم غذائي في دار السلام بسوهاج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فراخ مشوية وأرز .. إصابة أم وأولادها الأربعة باشتباه تسمم غذائي في دار السلام بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تحولت أجواء تجمع أسري داخل منزل بقرية أولاد يحيى قبلي التابعة لمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، إلى حالة من القلق والاستنفار، بعد ما أصيبت أم وأربعة من أبنائها بأعراض اشتباه تسمم غذائي عقب تناول وجبة غذائية عبارة عن فراخ مشوية وأرز، داخل منزل الأسرة؛ ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المختصة إخطارًا يفيد بوصول خمسة أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى دار السلام المركزي، وهم أم وأربعة من أبنائها، يعانون من أعراض يُشتبه في كونها ناتجة عن حالة تسمم غذائي، وذلك عقب تناولهم وجبة مكونة من الفراخ المشوية والأرز داخل منزلهم بقرية أولاد يحي قبلي.

وفور وصول المصابين إلى المستشفى، تم استقبالهم بقسم الاستقبال والطوارئ، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة وتلقوا الإسعافات والعلاج المناسب وفقًا لحالتهم الصحية، وسط متابعة من الفرق الطبية للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من عدم وجود مضاعفات صحية.

وأثارت الواقعة حالة من الاهتمام داخل القرية، خاصة أن المصابين من أسرة واحدة، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى سرعة التحرك للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ظهور الأعراض المرضية عليهم عقب تناول الوجبة الغذائية.

وفي السياق ذاته، تم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة، حيث بدأت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لاستكمال أعمال الفحص والتحري بشأن الواقعة، والوقوف على كافة التفاصيل المرتبطة بها.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الحالة الصحية للمصابين، مع انتظار نتائج الفحوصات والتقارير الطبية التي ستحدد بشكل دقيق طبيعة الحالة والأسباب المحتملة وراء إصابتهم، وما إذا كانت مرتبطة بمكونات الوجبة التي تناولوها أو بأي عوامل أخرى.

وتواصل الجهات المختصة استكمال إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من أسبابها، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحقيقات.

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