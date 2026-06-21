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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع أرباح الشركات في الأسواق الناشئة يعزز رهانات المستثمرين على موجة صعود جديدة

ارتفاع أرباح الشركات في الأسواق الناشئة يعزز رهانات المستثمرين على موجة صعود جديدة
ارتفاع أرباح الشركات في الأسواق الناشئة يعزز رهانات المستثمرين على موجة صعود جديدة
أ ش أ

دعمت القفزة في أرباح شركات الأسواق الناشئة توقعات المستثمرين باستمرار موجة الصعود الحالية، بعدما تجاوزت الشركات للمرة الأولى منذ أربعة أعوام تقديرات الأرباح، في إشارة إلى أن المكاسب التي حققتها هذه الأسواق تستند إلى تحسن حقيقي في الأداء المالي وليس فقط إلى موجة مضاربات، بحسب تقرير شبكة "بلومبرج".
وأظهرت بيانات جمعتها بلومبرج أن الشركات المدرجة ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة سجلت خلال الفترة الأخيرة متوسط أرباح سنوية أعلى من التقديرات التي وضعت قبل عام؛ للمرة الأولى منذ أبريل 2022.
وقادت شركات التكنولوجيا الآسيوية هذا التحسن في النتائج، لكن نمو الأرباح امتد أيضًا إلى قطاعات أخرى، من شركات تكرير النفط الهندية إلى شركات الكهرباء البرازيلية.
ومع ارتفاع أسهم الأسواق الناشئة بنحو 30% منذ بداية العام؛ فإن ظهور مؤشرات على قوة نمو الأرباح يُشير إلى أنصار الصعود إلى أن المكاسب الحالية تستند إلى أساسيات اقتصادية قوية، وليس إلى موجة مضاربات مؤقتة.
ودفع ذلك مؤسسات استثمارية مثل مورجان ستانلي وجيه بي مورجان تشيس إلى توقع امتداد المكاسب إلى ما هو أبعد من أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وقال آرتشي هارت من شركة ناينتي وان يو كيه:“هذه نقطة تحول حقيقية، فالسوق أصبح أخيرًا مدعومًا بالعوامل الأساسية بدلًا من أن يسبقها”.
وبلغ متوسط ربحية السهم المرجحة للشركات المدرجة في مؤشر MSCI خلال الاثني عشر شهرًا حتى مايو الماضي نحو 95.1 نقطة على المؤشر، متجاوزة تقديرات المحللين المستقبلية البالغة 94.6 نقطة والتي تم وضعها قبل عام.
وقد تؤدي قوة الأرباح إلى إقناع مزيد من مديري الأصول بتحويل جزء من استثماراتهم نحو أسهم الأسواق الناشئة، بما يدعم المرحلة المقبلة من موجة الصعود.
وأشار هارت إلى أن انتقال 5% فقط من مخصصات المحافظ الاستثمارية من الأسهم الأمريكية إلى الأسواق الناشئة قد يؤدي إلى زيادة بنحو 30% في حيازات المستثمرين من أسهم هذه الأسواق؛ نظرًا للفارق الكبير في أحجام الأسواق.
وأكد أن شركات التكنولوجيا في الأسواق الناشئة لا تزال تتداول بخصومات كبيرة مقارنة بنظيراتها الأمريكية، رغم تحقيقها معدلات نمو أسرع في الأرباح، وهو ما يعزز التوقعات الإيجابية تجاهها.
ويجري تداول مؤشر شركات معدات أشباه الموصلات الأمريكية عند أكثر من 46 مرة من الأرباح المتوقعة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مقارنة بنحو 12.3 مرة لمؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأسواق الناشئة التابع لـ MSCI.
وتأتي مفاجآت الأرباح ضمن موجة تعافٍ أوسع للأسواق الناشئة بدأت في عام 2025، بعدما تحسنت الأرباح بدعم من زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وحزم التحفيز الاقتصادي في الصين.
وقبل ذلك، تراجعت أرباح الأسواق الناشئة بنسبة 25% بين عامي 2022 و2024، نتيجة تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على النمو.
ومن بين أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية التي سجلت أرباحًا في الربع الأول تجاوزت التوقعات بنسبة 43%، بينما فاقت أرباح سامسونج للإلكترونيات التقديرات بنسبة 16%، وتجاوزت نتائج شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) التوقعات بنسبة 5.7%.
وفي قطاعات أخرى، تجاوزت شركة النفط الهندية تقديرات الأرباح بنسبة 33%، بينما حققت شركة الكهرباء البرازيلية إنيفا نتائج أعلى من التوقعات بنسبة 44%.
وقالت جيتانيا كاندهاري، نائبة رئيس الاستثمار في مورجان ستانلي لإدارة الاستثمار، إن أداء الأسواق المختلفة قد يظل متفاوتًا، لكن الاتجاه العام أصبح إيجابيًا في معظمها، وهو أمر لم يكن قائمًا خلال معظم العقد الماضي.
وأضافت أن هيمنة استثمارات الذكاء الاصطناعي تثير في الوقت نفسه مخاوف بشأن مخاطر التركّز، موضحة أن الشركات الآسيوية تتفوق على التوقعات بفارق كبير مقارنة ببقية شركات الأسواق الناشئة، حيث كانت المفاجآت أقل أو سلبية.
وبدأت شركات الطاقة في تجاوز توقعات الأرباح خلال الربع الحالي، كما تمكنت الشركات المالية من تخطي التقديرات منذ نهاية عام 2025، بينما جاءت أرباح شركات السلع الأساسية والصناعة قريبة من التوقعات.
لكن قطاعات أخرى لا تزال تعاني من ضعف الأداء، إذ جاءت شركات السلع الاستهلاكية والمنتجات الاستهلاكية الاختيارية ضمن أكبر المتراجعين، إلى جانب قطاعات الرعاية الصحية والعقارات والمرافق.
وقال آشِش تشوج، مدير المحافظ الاستثمارية في لوميس سايلز: “لا يزال نطاق التعافي محدودًا، إذ سيأتي جزء كبير من نمو ربحية السهم من قطاع التكنولوجيا”.
وأشار التقرير إلى وجود عوامل أخرى تدعم احتمال تعافي أوسع للأرباح، مع خروج الاقتصاد الصيني تدريجيًا من مرحلة الانكماش السعري؛ ما يفتح المجال أمام انتعاش صناعي أكبر.. كما أن تباطؤ إصدارات الأسهم الجديدة وزيادة عمليات إعادة شراء الأسهم قد يدعمان نمو ربحية السهم.
وأوضح هارت أن سوق الأسهم الصينية شهد منذ عام 2010 تدفقًا كبيرًا من الإصدارات الجديدة، ما أدى إلى خفض نمو ربحية السهم بما يصل إلى ست نقاط مئوية رغم الأداء الجيد للشركات، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه بدأ في الانعكاس.
وتتوقع جيه بي مورجان لإدارة الأصول انتعاشًا واسعًا في الأسواق الناشئة يدعم نمو الأرباح خلال الفترة المقبلة.
وقال أنوج أرورا، رئيس الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة لدى المؤسسة، إن البيئة الحالية قد تكون مواتية لقطاعات الصناعة والدفاع والسلع الأساسية، مع تعافي الاقتصاد الصيني وارتفاع التضخم.
وأضاف أن “ضعف الدولار، واستمرار الإنفاق بالعجز في الاقتصادات الكبرى، ودورة الاستثمار طويلة الأجل في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، تواصل خلق بيئة داعمة للأسواق الناشئة”.

أرباح شركات الأسواق الناشئة موجة الصعود الحالية موجة مضاربات تقرير شبكة بلومبرج الشركات المدرجة ضمن مؤشر MSCI

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