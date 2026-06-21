من كندا.. محمد عراقي يكشف ملامح تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا

كشف الناقد الرياضي محمد عراقي، خلال مداخلة هاتفية من كندا عبر قناة “إكسترا نيوز”، عن ملامح التشكيل الأقرب لمنتخب مصر في مواجهة نيوزيلندا، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن استقر بشكل كبير على العناصر الأساسية التي ستخوض اللقاء.

وأوضح محمد عراقي أن منتخب مصر سيعتمد على عدد من العناصر الأساسية وفي مقدمتها محمد الشناوي في حراسة المرمى، إلى جانب محمد هاني، ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم، وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما يقود خط الوسط حمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور، بينما يتواجد الثلاثي محمد صلاح، ومصطفى محمد، ومحمود حسن “تريزيجيه” في الخط الأمامي.

وأشار عراقي لـ “إكسترا نيوز” من كندا، إلى أن الجهاز الفني للفراعنة يسعى لتحقيق بداية قوية في البطولة، خاصة أن المباراة تمثل فرصة مهمة للاستعداد للاستحقاقات المقبلة، مؤكدًا أن حالة من التركيز تسود معسكر المنتخب قبل ساعات من مواجهة نيوزيلندا.

وأضاف أن حسام حسن حرص خلال التدريبات الأخيرة على تجربة أكثر من عنصر، قبل الاستقرار على التشكيل النهائي الذي سيخوض به المباراة، في ظل الرغبة في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.