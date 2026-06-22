بعد ضبطها في محلات بيع الفول السوداني.. أضرار مادة التارترازين

أثار ضبط مادة التارترازين داخل عدد من محال بيع الفول السوداني حالة من الجدل والقلق بالأخص خاصة بعد التحذيرات من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن استخدامها.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن هذه المادة وأضرارها المحتملة على الصحة.

ما هي مادة التارترازين



التارترازين هو صبغة آزو اصطناعية يتم تعريف طبيعتها الكيميائية من خلال ميزة تعرف باسم مجموعة آزو: مجموعة لها بنية -N=N-. هذا يحدد اللون الأصفر الساطع للمركب. عادة ما يوصف كيميائيا بأنه ثلاثي الصوديوم (4E)-5-oxo. -1-(4-sulfonatophenyl)-4-[(4-sulfonatophenyl) hydrazono]-3-pyrazolecarboxylate. تم تحديده لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر ثم تم تصنيعه على نطاق صناعي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى كفاءته واستقراره وفعاليته من حيث التكلفة في تطبيقات التلوين.

يرتبط اللون الأصفر الساطع الذي ينتجه بمجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك المشروبات الغازية والرقائق والحلوى والصلصات والحبوب والسلع المخبوزة.

أضرار مادة التارترازين

تم التحذير من التارترازين على نطاق واسع بسبب المخاوف الصحية. وضعت العديد من المنظمات الصحية في جميع أنحاء العالم العديد من المبادئ التوجيهية ل ADI لذلك؛ ومع ذلك، يوجد جدل من حيث مخاطر الحساسية والآثار الضارة على صحة الأطفال.

-الحساسية وردود الفعل الحساسة

يظهر بعض الأشخاص أعراض حساسية تجاه تارترازين مثل الحكة والأعراض الشبيهة بالربو. يبدو أن الأدلة البحثية تشير إلى أن عدم تحمل الأسبرين يؤهب شخصا ما لردود فعل سلبية على تارترازين، على الرغم من أن معدل الإصابة منخفض نسبيا.

يعتقد أن هذه التأثيرات ناتجة عن رد فعل مناعي للصبغة أو مستقلباتها.

-فرط النشاط عند الأطفال

الجدل الأكثر شراسة حول تارترازين هو صلته المحتملة بفرط النشاط لدى الأطفال. في عام 2007، أنشأت أبحاث وكالة معايير الأغذية في المملكة المتحدة صلة نهائية بين ألوان الطعام الاصطناعية، بما في ذلك التارترازين، والطبيعة المفرطة النشاط للأطفال. في وقت لاحق، أجبر الاتحاد الأوروبي على استخدام ملصقات التحذير على جميع المنتجات المصنعة من هذه المادة مع إخلاء المسؤولية بأنها "قد تضر بالنشاط والاهتمام لدى الأطفال".

-الاستجابة التنظيمية

بسبب الخلافات، حظرت بعض البلدان استخدامه، إما الحد منه أو طلب من المنتجات التي تحتوي عليه تطبيق ملصق تحذيري. هذا هو الحال في الاتحاد الأوروبي، الذي تكون لوائحه الخاصة باستخدام المادة صارمة للغاية، وتحتوي على أنه يجب أن يكون له ملصق يبلغ المستهلكين بمخاطر فرط النشاط لدى الأطفال.

تسمح إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة بتارترازين في الغذاء والدواء إذا كان يتوافق مع معايير النقاء ووضع العلامات. يجب الإعلان عن التارترازين كعنصر في المنتج الغذائي، مما يجعل من السهل على الأشخاص الحساسين تجنبه.

تشمل البلدان الأخرى كندا وأستراليا، حيث تنظم سلطات سلامة الأغذية أيضا استخدامها وتتطلب الإدراج على ملصقات المنتجات. وفي الوقت نفسه، تتجنب بعض المنتجات التي يتم تسويقها على أنها "طبيعية" أو "عضوية" الأصباغ الاصطناعية تماما.

الآثار الصحية للتارترازين

غالبا ما تمت مناقشة الآثار الصحية للتارترازين. تخلص معظم الدراسات إلى أنه آمن لعامة السكان عند المستويات المسموح بها، ولكن هناك بعض المخاوف.

احتمالية مسرطنة

لطالما ارتبطت الأصباغ الآزو، التي يعد التارترازين مثالا عليها، بمخاوف محتملة بشأن التسرطن، على الرغم من عدم وجود أدلة تربط هذه الأصباغ مباشرة بالسرطان. ومع ذلك، خلصت الهيئات التنظيمية مثل منظمة الصحة العالمية وإدارة الأغذية والعقاقير إلى أن التارترازين آمن للاستخدام في الغذاء من قبل البشر في المدخول اليومي المقبول المحدد له، وهو 7.5 ملغ لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

أفاد بعض الباحثين أن التارترازين ضار بالحمض النووي أو قد يسبب الإجهاد التأكسدي في الحيوانات، ولكن لم يثبت أن هذا يحدث داخل البشر.

التأثيرات السلوكية

كما هو موضح سابقا، ارتبط تلوين الطعام تارترازين بالاضطرابات السلوكية، خاصة عند الأطفال، على الرغم من أنه عند مراجعته من قبل ممارسي العلوم، لا تزال درجة هذا الارتباط مثيرة للجدل. تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يكون هناك تأثير تآزري بين تارترازين والمضافات الغذائية الأخرى التي تسبب فرط النشاط أو اضطرابات نقص الانتباه.

الاستجابات المناعية

في الأفراد الحساسين، يمكن أن يحفز تارترازين ردود فعل مناعية تشمل الطفح الجلدي أو اضطرابات الجهاز التنفسي أو مشاكل الجهاز الهضمي. نادرا ما يتم تلبية مثل هذه التفاعلات، ولكن بالنسبة للأفراد الذين قد يكون لديهم حساسيات تجاه الحساسية الغذائية أو الدوائية، فهذه واحدة من النتائج الرائعة.

بالإضافة إلى الآثار المترتبة على صحة الإنسان، فإن تارترازين له أهمية بيئية. أثناء إجراءات التصنيع والتخلص، يمكن لأصباغ الآزو، مثل تارترازين، أن تلوث المجاري المائية من خلال عمليات الإزالة. عادة ما تكون المنتجات التي يتم الحصول عليها أثناء انهيار الأصباغ الآزو سامة للأنواع المائية. أصبح استمرار أصباغ الآزو داخل البيئة قضية يثيرها علماء البيئة دائما.

ملون غذائي اصطناعي؛ يستخدم التارترازين على نطاق واسع بسبب لونه الأصفر الساطع وتكلفته الاقتصادية. نظرا لأن هذه المادة المضافة يمكن أن تخلق ألوانا نابضة بالحياة بتكلفة منخفضة، فإن غالبية مصنعي ألوان الطعام Tartrazine يوفرون المواد لصناعات مثل الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والأدوية.

على الرغم من أن الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تعتقد عموما أنه آمن للاستهلاك ضمن الحدود، بسبب ردود الفعل التحسسية، والآثار السلوكية المحتملة على الأطفال، والتأثير البيئي، لا يزال هناك قلق كبير. ونتيجة لذلك، نظرا لأن المستهلكين أصبحوا يقظين بشكل متزايد بشأن مخاطر المواد المضافة الاصطناعية، هناك دعوة متزايدة إلى بدائل طبيعية للملونات الاصطناعية مثل تارترازين. لذلك، يضطر مصنعو الملونات الغذائية التي تحتوي على تارترازين إلى إعادة صياغة منتجاتهم أو التوصل إلى منتجات طبيعية وأكثر أمانا لإرواء عطش المستهلك.



المصدر: dyespigments

