قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يحقق انتصارا ثمينا بثلاثية أمام نيوزيلندا في كأس العالم
دعاء شهر المحرم والسنة الهجرية 1448 لزوال الهموم وقضاء الحوائج
تريزيجيه يسجل الهدف الثالث ويعزز تقدم منتخب مصر أمام نيوزيلاندا
محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى نيوزيلندا
زيكو يسجل التعادل لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم
انفجار رأس لفان في قطر.. 54 مصابا و18 مفقودا وجهود مكثفة للبحث والإنقاذ
أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر بمستهل تعاملات اليوم
حكم صيام الحادي عشر مع عاشوراء بدلا من تاسوعاء.. هل ينال المسلم الأجر كاملا؟
منتخب مصر يتأخر أمام نيوزيلندا بهدف في الشوط الأول
منتخب مصر يواصل البحث عن التعادل أمام نيوزيلندا بعد مرور نصف ساعة
سورمان يسجل الهدف الأول لنيوزيلندا في مرمى مصر
لأصحاب السيارات والدراجات النارية.. الخدمات المقدمة في وحدات المرور المميزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد ضبطها في محلات بيع الفول السوداني.. أضرار مادة التارترازين

السوداني
السوداني
هاجر هانئ

أثار ضبط مادة التارترازين داخل عدد من محال بيع الفول السوداني حالة من الجدل والقلق بالأخص خاصة بعد التحذيرات من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن استخدامها. 

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن هذه المادة وأضرارها المحتملة على الصحة.

ما هي مادة التارترازين


التارترازين هو صبغة آزو اصطناعية يتم تعريف طبيعتها الكيميائية من خلال ميزة تعرف باسم مجموعة آزو: مجموعة لها بنية -N=N-. هذا يحدد اللون الأصفر الساطع للمركب. عادة ما يوصف كيميائيا بأنه ثلاثي الصوديوم (4E)-5-oxo. -1-(4-sulfonatophenyl)-4-[(4-sulfonatophenyl) hydrazono]-3-pyrazolecarboxylate. تم تحديده لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر ثم تم تصنيعه على نطاق صناعي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى كفاءته واستقراره وفعاليته من حيث التكلفة في تطبيقات التلوين.

يرتبط اللون الأصفر الساطع الذي ينتجه بمجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك المشروبات الغازية والرقائق والحلوى والصلصات والحبوب والسلع المخبوزة. 

أضرار مادة  التارترازين

 

تم التحذير من التارترازين على نطاق واسع بسبب المخاوف الصحية. وضعت العديد من المنظمات الصحية في جميع أنحاء العالم العديد من المبادئ التوجيهية ل ADI لذلك؛ ومع ذلك، يوجد جدل من حيث مخاطر الحساسية والآثار الضارة على صحة الأطفال.

-الحساسية وردود الفعل الحساسة

يظهر بعض الأشخاص أعراض حساسية تجاه تارترازين مثل الحكة والأعراض الشبيهة بالربو. يبدو أن الأدلة البحثية تشير إلى أن عدم تحمل الأسبرين يؤهب شخصا ما لردود فعل سلبية على تارترازين، على الرغم من أن معدل الإصابة منخفض نسبيا.

يعتقد أن هذه التأثيرات ناتجة عن رد فعل مناعي للصبغة أو مستقلباتها.

-فرط النشاط عند الأطفال

الجدل الأكثر شراسة حول تارترازين هو صلته المحتملة بفرط النشاط لدى الأطفال. في عام 2007، أنشأت أبحاث وكالة معايير الأغذية في المملكة المتحدة صلة نهائية بين ألوان الطعام الاصطناعية، بما في ذلك التارترازين، والطبيعة المفرطة النشاط للأطفال. في وقت لاحق، أجبر الاتحاد الأوروبي على استخدام ملصقات التحذير على جميع المنتجات المصنعة من هذه المادة مع إخلاء المسؤولية بأنها "قد تضر بالنشاط والاهتمام لدى الأطفال".

-الاستجابة التنظيمية

بسبب الخلافات، حظرت بعض البلدان استخدامه، إما الحد منه أو طلب من المنتجات التي تحتوي عليه تطبيق ملصق تحذيري. هذا هو الحال في الاتحاد الأوروبي، الذي تكون لوائحه الخاصة باستخدام المادة صارمة للغاية، وتحتوي على أنه يجب أن يكون له ملصق يبلغ المستهلكين بمخاطر فرط النشاط لدى الأطفال.

تسمح إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة بتارترازين في الغذاء والدواء إذا كان يتوافق مع معايير النقاء ووضع العلامات. يجب الإعلان عن التارترازين كعنصر في المنتج الغذائي، مما يجعل من السهل على الأشخاص الحساسين تجنبه.

تشمل البلدان الأخرى كندا وأستراليا، حيث تنظم سلطات سلامة الأغذية أيضا استخدامها وتتطلب الإدراج على ملصقات المنتجات. وفي الوقت نفسه، تتجنب بعض المنتجات التي يتم تسويقها على أنها "طبيعية" أو "عضوية" الأصباغ الاصطناعية تماما.

الآثار الصحية للتارترازين

غالبا ما تمت مناقشة الآثار الصحية للتارترازين. تخلص معظم الدراسات إلى أنه آمن لعامة السكان عند المستويات المسموح بها، ولكن هناك بعض المخاوف.

احتمالية مسرطنة

لطالما ارتبطت الأصباغ الآزو، التي يعد التارترازين مثالا عليها، بمخاوف محتملة بشأن التسرطن، على الرغم من عدم وجود أدلة تربط هذه الأصباغ مباشرة بالسرطان. ومع ذلك، خلصت الهيئات التنظيمية مثل منظمة الصحة العالمية وإدارة الأغذية والعقاقير إلى أن التارترازين آمن للاستخدام في الغذاء من قبل البشر في المدخول اليومي المقبول المحدد له، وهو 7.5 ملغ لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

أفاد بعض الباحثين أن التارترازين ضار بالحمض النووي أو قد يسبب الإجهاد التأكسدي في الحيوانات، ولكن لم يثبت أن هذا يحدث داخل البشر.

التأثيرات السلوكية

كما هو موضح سابقا، ارتبط تلوين الطعام تارترازين بالاضطرابات السلوكية، خاصة عند الأطفال، على الرغم من أنه عند مراجعته من قبل ممارسي العلوم، لا تزال درجة هذا الارتباط مثيرة للجدل. تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يكون هناك تأثير تآزري بين تارترازين والمضافات الغذائية الأخرى التي تسبب فرط النشاط أو اضطرابات نقص الانتباه.

الاستجابات المناعية

في الأفراد الحساسين، يمكن أن يحفز تارترازين ردود فعل مناعية تشمل الطفح الجلدي أو اضطرابات الجهاز التنفسي أو مشاكل الجهاز الهضمي. نادرا ما يتم تلبية مثل هذه التفاعلات، ولكن بالنسبة للأفراد الذين قد يكون لديهم حساسيات تجاه الحساسية الغذائية أو الدوائية، فهذه واحدة من النتائج الرائعة.

بالإضافة إلى الآثار المترتبة على صحة الإنسان، فإن تارترازين له أهمية بيئية. أثناء إجراءات التصنيع والتخلص، يمكن لأصباغ الآزو، مثل تارترازين، أن تلوث المجاري المائية من خلال عمليات الإزالة. عادة ما تكون المنتجات التي يتم الحصول عليها أثناء انهيار الأصباغ الآزو سامة للأنواع المائية. أصبح استمرار أصباغ الآزو داخل البيئة قضية يثيرها علماء البيئة دائما.

ملون غذائي اصطناعي؛ يستخدم التارترازين على نطاق واسع بسبب لونه الأصفر الساطع وتكلفته الاقتصادية. نظرا لأن هذه المادة المضافة يمكن أن تخلق ألوانا نابضة بالحياة بتكلفة منخفضة، فإن غالبية مصنعي ألوان الطعام Tartrazine يوفرون المواد لصناعات مثل الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والأدوية.

 على الرغم من أن الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تعتقد عموما أنه آمن للاستهلاك ضمن الحدود، بسبب ردود الفعل التحسسية، والآثار السلوكية المحتملة على الأطفال، والتأثير البيئي، لا يزال هناك قلق كبير. ونتيجة لذلك، نظرا لأن المستهلكين أصبحوا يقظين بشكل متزايد بشأن مخاطر المواد المضافة الاصطناعية، هناك دعوة متزايدة إلى بدائل طبيعية للملونات الاصطناعية مثل تارترازين. لذلك، يضطر مصنعو الملونات الغذائية التي تحتوي على تارترازين إلى إعادة صياغة منتجاتهم أو التوصل إلى منتجات طبيعية وأكثر أمانا لإرواء عطش المستهلك.


المصدر: dyespigments
 

التارترازين الفول السوداني ما هي مادة التارترازين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

موعد إجازة المولد النبوي2026

موعد إجازة المولد النبوي 2026 رسمياً

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

محافظ دمياط

74 % .. محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويتواصل مع الأوائل للتهنئة

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ بعد هدف محمد صلاح: الله أكبر.. نحافظ

ياسر ابراهيم

أحمد جلال: لولا شوبير لاهتزت شباكنا بالهدف الثاني

ابراهيم سعيد هيما

إبراهيم سعيد: مهند لاشين وزيكو لازم يتغيروا

بالصور

للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد