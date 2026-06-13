أيهما أفضل لصحتك الفستق أم الفول السوداني ؟

يعد الفستق والفول السوداني غنيين بالبروتين والدهون غير المشبعة (الصحية) والألياف والفيتامينات والمعادن والبوليفينولات.

يتميز الفستق باحتوائه على نسبة أعلى قليلاً من الألياف، بينما يحتوي الفول السوداني على نسبة أعلى من البروتين.

مقارنة القيمة الغذائية للفستق والفول السوداني

يُعدّ الفستق مصدراً غنياً بالمعادن والفيتامينات، فعلى سبيل المثال، تحتوي حصة واحدة من الفستق على كمية من البوتاسيوم تعادل تقريباً نصف موزة كبيرة، كما يحتوي الفستق على نسبة أعلى من الفيتوستيرولات، أكثر من أنواع المكسرات الأخرى.

يحتوي الفول السوداني، مثله مثل الفستق، على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة، مثل حمض الفوليك والفوسفور،والنحاس.

أيهما أفضل للبروتين؟

يُعد كل من الفستق والفول السوداني مصدرين جيدين للبروتين النباتي ، مما يساعد على تقليل تناول الدهون المشبعة والكوليسترول

يحتوي الفستق على حوالي 10% من القيمة اليومية الموصى بها من البروتين، بكمية بروتين مماثلة لتلك الموجودة في البيضة، كما أنه بروتين كامل، أي أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية (اللبنات الأساسية للبروتين)

يحتوي الفول السوداني على أحماض أمينية، ولكنه ليس بروتينًا كاملاً، ويحتاج إلى تناوله مع مصادر أخرى للحصول على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

يساعد البروتين الموجود في الفستق والفول السوداني على:

بناء وإصلاح العضلات

يساعدك على الشعور بالشبع بين الوجبات

تقوية العظام

دعم وظائف المناعة