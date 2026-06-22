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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: جماهير مصر جعلتنا نشعر وكأننا نلعب في استاد القاهرة

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أشاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بالدور الكبير الذي لعبته الجماهير المصرية خلال مواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري كان أحد أهم أسباب تحقيق الفوز المستحق.

دعم جماهيري استثنائي

وقال حسام حسن في تصريحاته عقب اللقاء: “الجماهير النهارده خلتنا نشعر إننا بنلعب في استاد القاهرة، رغم إقامة المباراة في كندا”. وأضاف أن الجماهير المصرية حرصت على التواجد بكثافة في المدرجات، وقدمت دعمًا متواصلًا للاعبين منذ اللحظة الأولى وحتى صافرة النهاية، وهو ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة داخل أرض الملعب.

ثقة المصريين كانت الدافع

وأكد المدير الفني أن الثقة التي منحها الشعب المصري للجهاز الفني واللاعبين كانت حافزًا قويًا لتقديم أفضل ما لديهم، مشيرًا إلى أن الجميع داخل المنتخب يشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ويسعى لإسعاد الجماهير وتحقيق نتائج تليق باسم الكرة المصرية.

وأضاف: “ثقة الشعب المصري فينا هي التي دفعتنا لتحقيق ما أنجزناه، واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية وقدموا مباراة كبيرة استحقوا عليها الإشادة.”

خطوة مهمة نحو التأهل

وأوضح حسام حسن أن الفوز على نيوزيلندا يمثل خطوة مهمة في مشوار المنتخب بالمونديال، لكنه شدد على أن التركيز الآن ينصب على المباراة المقبلة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يغلق صفحة هذا الانتصار سريعًا من أجل الاستعداد بأفضل صورة للمواجهة القادمة.

واختتم المدير الفني تصريحاته بتوجيه رسالة شكر إلى الجماهير المصرية، مؤكدًا أن استمرار هذا الدعم يمنح اللاعبين ثقة كبيرة ويضاعف من رغبتهم في مواصلة الانتصارات، مشيرًا إلى أن المنتخب سيبذل كل ما لديه من أجل مواصلة المشوار في كأس العالم وتحقيق طموحات الجماهير المصرية

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