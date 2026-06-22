في عيد ميلادها.. سميرة صدقي تزوجت في السر وهذه حقيقة علاقتها بمعمر القذافي

تحتفل اليوم، الفنانة سميرة صدقي بعيد ميلادها، والتي تنتمي لعائلة فنية، فوالدها الفنان عبد المقصود صدقي، ووالدتها فنانة مسرحية.

مسيرة سميرة صدقي الفني

سمير صدقي الفنانة المصرية ابنة الفنان الراحل عبد المقصود صدقي، ولدت في الثاني والعشرين من شهر يونيو، وذلك في عام 1960؛ لذلك فهي تبلغ من العمر 60 عاما، وبرجها الفلكي هو برج السرطان كما أنها من مواليد مدينة الإسكندرية، ولدت وسط عائلة فنية؛ لأن والدها فنان، وكان يدير فرقة مسرحية في الإسكندرية، وتربطه علاقة قوية بكبار المخرجين والفنانين؛ لذلك بدأت سميرة بالعمل معه على المسرح.

والدتها أيضا كانت ممثلة مسرحية، درست سميرة في كلية الآداب جامعة الإسكندرية وتخرجت منها، بدأت العمل الفني في فترة السبعينات وقدمت العديد من الأعمال الفنية المتنوعة واشتهرت بالأدوار الثانوية أو الأدوار المساعدة ومن أشهر أفلامها هو فيلم “القرداتي” مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي، كما أنها قدمت عدة عروض مسرحية متألقة ومنها مسرحية “راجل مفيش منه”، كما أنها قدمت عدة مسلسلات.

البداية الفنية لسميرة صدقي

الفنانة سميرة صدقي بدأت مسيرتها الفنية في فترة السبعينات فبعد التخرج انضمت لفرقة “المدبوليزم” مع الفنان عبد المنعم مدبولي وقدمت معه مسرحية “راجل مفيش منه”، ثم مسرحية “يا مالك قلبي بالمعروف”، ثم قدمت أول مسلسل لها بعنوان “الشاطئ المهجور” والذي تم عرضه في عام 1975، ثم قدمت من بعده دور في مسلسل “نجم الموسم” والذي تم عرضه في عام 1977 مع الفنان الراحل محمد رضا، الفنانة هدى سلطان، وفي نفس العام شاركت في مسرحية “حماتي والمنديل”، ثم شاركت في السينما من خلال فيلم “عروس البحر”، فيلم “الفقراء أولادي” وذلك في عام 1980.

وتوالت أعمالها الفنية التي تعدت 130 عمل فني متنوع وكان من أشهر أعمالها هي المسرحيات نظراً لأن والدها كان مدير الفرقة المسرحية بالإسكندرية فكانت البداية الفنية لها مع والدها الفنان عبد المقصود صدقي، توقفت سميرة صدقي عن التمثيل لفترة ثم عادت مرة أخرى بعد غياب فقدمت عدة أعمال فنية منها مسرحية “حريم السلطانة” والتي تم عرضها في عام 2017، ومسلسل “يا أنا يا جدو” والذي يعتبر آخر أعمالها الفنية وذلك في عام 2020 وشاركت فيه مع الفنان القدير أحمد بدير، الفنان محمد نجاتي.

الزواج في حياة سميرة صدقي

تعرضت الفنانة سميرة صدقي للعديد من الشائعات خلال مسيرتها الفنية من أبرز هذه الشائعات أنها تزوجت سبعة مرات بالرغم أنها كانت متزوجة بالفعل من ابن خالتها من خارج الوسط الفني وكان زواج سري ورزقت منه بولد وبنت وهي لم تكشف عن هذا الزواج إلا بعد عودتها في الآونة الأخيرة، ومن الشائعات التي طالتها أيضاً هو زواجها من الشاعر الغنائي نجيب نجم شقيق الفنان الراحل محمد نجم، وكذلك شائعة زواجها من منتج أردني.

علاقة سميرة صدقي بالرئيس معمر القذافي

من ضمن الشائعات التي حاصرت الفنانة سميرة صدقي أنها تزوجت من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي سراً، وذلك خلال إقامتها عروض مسرحية خاصة للزعيم الليبي مع الفرقة المسرحية الخاصة بها، كما أكدت في أكثر من لقاء معها أنها شاركت في عروض مسرحية مع الفنان فاروق فلوكس وإبراهيم خان وفاروق نجيب وذلك للعسكريين في ليبيا لكنها لم تلتق بالقذافي نهائياً، وأشارت أن هناك بعض الفرق التي قدمت عروض مسرحية خاصة للقذافي ولكن فرقتها لم تكن منهم وأكدت أن هذه الشائعات لا تغضبها إطلاقاً.