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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

راغب علامة يحيي حفلا غنائيا في الأوبرا التركية.. 15 نوفمبر

راغب علامة
راغب علامة

أعلن الفنان راغب علامة، عن حفل غنائي يستعد له في دار الأوبرا التركية بمدينة إسطنبول، يوم 15 نوفمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلاته هذا العام. 

وروج راغب علامة، لحفله المرتقب في تركيا ، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

أحدث أغاني راغب علامة

في شهر سبتمبر 2025، طرح الفنان راغب علامة أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “خايف من إيه”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة. 

راغب علامة - ترقيص

كما أطلق راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ترقيص" بعمل ضخم ومنتج بأعلى المعايير، لينقلنا إلى أجواء الصيف المليئة بالبهجة والرقص.

الأغنية الجديدة تحمل طابعاً إيقاعياً صيفياً مبهجاً، وهي من كلمات أحمد حسن راوول، وألحان أحمد الزعيم.

وقد تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمعايير إنتاج ضخمة تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، حيث صُوّر في عدة بلدان، وتمكّن راغب من زراعة بسمة الصيف وإشراقه وفرحته في قلوب الجمهور عبر هذا الكليب الذي حوّل العالم أجمع إلى حلبة رقص تنبض بالطاقة الإيجابية.

 

أغاني راغب علامة

وفي شهر مايو 2024، طرح الفنان راغب علامة أحدث أغانيه بعنوان “شو عامل فيي” تزامنا مع موسم الصيف.

ونشر راغب علامة مقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وكتب معلقا: “شو عامل فيي قريبا جدا، كونوا على استعداد لشيء مميز”.

كما طرح النجم راغب علامة مؤخرًا أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى. 

راغب علامة أغاني راغب علامة الفنان راغب علامة

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