مصر للطيران تضيف نقطة خامسة داخل الولايات المتحدة وتفتح خط شيكاغو

أطلقت مصر للطيران، الناقل الوطني المصري أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة إلى مدينة شيكاغو الأمريكية، في خطوة جديدة تعكس التوسع الكبير للشركة في السوق الأمريكية وتعزز وجودها على شبكة الخطوط الدولية.

ويُعد خط القاهرة – شيكاغو ثاني وجهة أمريكية مباشرة تدشنها مصر للطيران خلال عام 2026، بعد إطلاق رحلاتها إلى لوس أنجلوس، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز الربط الجوي بين مصر والأسواق العالمية الرئيسية وتلبية الطلب المتنامي على السفر بين البلدين.

وبهذه المناسبة صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن تشغيل خط القاهرة – شيكاغو يمثل محطة استراتيجية ضمن خطة النمو والتطوير التي تنفذها مصر للطيران خلال عام 2026، ويعزز مكانة الشركة كناقل وطني يدعم جهود الدولة في تنشيط حركة السفر والسياحة وربط مصر بمختلف الأسواق العالمية، وأكد أن إضافة الوجهة الجديدة ترفع عدد نقاط الشركة في الولايات المتحدة إلى 5 وجهات بينما يصل إجمالي وجهات الشركة في أمريكا الشمالية إلى 6 وجهات بإضافة مدينة تورونتو الكندية، بما يعكس الثقة في خدمات مصرللطيران وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأضاف عادل أن رحلات الشركة المتجهة إلى كلٍ من شيكاغو ولوس أنجلوس سيتم تشغيلها بطائرة من طراز A350-900، أحدث الطرازات المنضمة إلى أسطول مصر للطيران، والتي تتميز بكفاءة تشغيلية متقدمة وتقنيات حديثة تسهم في الارتقاء بتجربة السفر على الرحلات طويلة المدى، في إطار خطة الشركة المستمرة لتحديث أسطولها ودعم أهداف الاستدامة والكفاءة التشغيلية.

ومن جانبه، وأضاف الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه من المقرر أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعيًا إلي شيكاغو أيام الأربعاء والجمعة والأحد، ويأتي افتتاح هذا الخط الجديد استكمالًا لنجاح مصر للطيران في تدشين رحلاتها إلى مدينة لوس أنجلوس والتي تسير إليها أيضاً ثلاث رحلات أسبوعياً ، ومن المتوقع أن تشهد هذة الخطوط إقبالًا كبيرًا وستسهم بشكل مباشر وفعال في دعم التعاون التجاري والثقافي فضلاً عن تنشيط حركة السفر والسياحة بين البلدين وتعزيز دورها كمحور حيوي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين.

هذا وحرصت مصر للطيران على استقبال وتوديع ركاب الرحلة الأولى وذلك بحضور وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة واللواء إسماعيل صفوت رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران.

هذا وقد تم إضفاء جو من البهجة والود خلال مشاركة الألعاب التفاعلية والتي لاقت ترحيب من المسافرين على الرحلة وذلك احتفاءً بإضافة وجهة جديدة إلى شبكة الشركة بالقارة الأمريكية، وترسيخاً لدورها في دعم حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري بين مصر والعالم.

هذا وقد وصلت أولى رحلات الشركة إلى مطار شيكاغو أوهير الدولي في رحلة استمرّت لأكثر من 12 ساعة وكان في استقبالهم أحمد سعد، مدير مكتب مصر للطيران بشيكاغو وفريق عمل مصر للطيران بالإقليم وكذلك عدد كبير من مسؤلي مطار شيكاغو.