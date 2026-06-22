قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باقي أيام قليلة.. الإسكان تحذر من سحب الوحدات السكنية وإلغاء التخصيص
مصرع شابين في مشاجرة بالأسلحة بشبرا الخيمة
لدعم الاقتصاد الرسمي.. حوافز ضريبية لأصحاب الأنشطة غير الرسمية
اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تدخل المشهد.. ما مصير ملايين اللاجئين في مصر؟
إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحاب "رمزي" من جنوب لبنان
بعد إعلان استقالته.. ستارمر يغادر مقر إقامته وزوجته تبكي
وزير التخطيط يتفقد جامعة النيل الأهلية ويبحث تعزيز التعاون لدعم اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة
بعد استقالة ستارمر| بورنهام أوفر المرشحين حظا لخلافته.. فكيف بدأ؟
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
وفاة رجل أعمال خليجي داخل شقة بالعجوزة
وزير المالية: لا مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تضيف نقطة خامسة داخل الولايات المتحدة وتفتح خط شيكاغو

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أطلقت مصر للطيران، الناقل الوطني المصري أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة إلى مدينة شيكاغو الأمريكية، في خطوة جديدة تعكس التوسع الكبير للشركة في السوق الأمريكية وتعزز وجودها على شبكة الخطوط الدولية.

ويُعد خط القاهرة – شيكاغو ثاني وجهة أمريكية مباشرة تدشنها مصر للطيران خلال عام 2026، بعد إطلاق رحلاتها إلى لوس أنجلوس، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز الربط الجوي بين مصر والأسواق العالمية الرئيسية وتلبية الطلب المتنامي على السفر بين البلدين.

وبهذه المناسبة صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران  أن تشغيل خط القاهرة – شيكاغو يمثل محطة استراتيجية ضمن خطة النمو والتطوير التي تنفذها مصر للطيران خلال عام 2026، ويعزز مكانة الشركة كناقل وطني يدعم جهود الدولة في تنشيط حركة السفر والسياحة وربط مصر بمختلف الأسواق العالمية، وأكد أن إضافة الوجهة الجديدة ترفع عدد نقاط الشركة في الولايات المتحدة إلى 5 وجهات بينما يصل إجمالي وجهات الشركة في أمريكا الشمالية إلى 6 وجهات بإضافة مدينة تورونتو الكندية، بما يعكس الثقة في خدمات مصرللطيران وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأضاف عادل أن رحلات الشركة المتجهة إلى كلٍ من شيكاغو ولوس أنجلوس سيتم تشغيلها بطائرة من طراز A350-900، أحدث الطرازات المنضمة إلى أسطول مصر للطيران، والتي تتميز بكفاءة تشغيلية متقدمة وتقنيات حديثة تسهم في الارتقاء بتجربة السفر على الرحلات طويلة المدى، في إطار خطة الشركة المستمرة لتحديث أسطولها ودعم أهداف الاستدامة والكفاءة التشغيلية.

ومن جانبه، وأضاف الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه من المقرر أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعيًا إلي شيكاغو أيام الأربعاء والجمعة والأحد، ويأتي افتتاح  هذا الخط الجديد استكمالًا لنجاح مصر للطيران في تدشين رحلاتها إلى مدينة لوس أنجلوس والتي تسير إليها أيضاً ثلاث رحلات أسبوعياً ، ومن المتوقع أن تشهد هذة الخطوط إقبالًا كبيرًا وستسهم بشكل مباشر وفعال في دعم التعاون التجاري والثقافي فضلاً عن تنشيط حركة السفر والسياحة بين البلدين وتعزيز دورها كمحور حيوي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين.

هذا وحرصت مصر للطيران على استقبال وتوديع ركاب الرحلة الأولى وذلك بحضور وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة واللواء إسماعيل صفوت رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران.

هذا وقد تم إضفاء جو من البهجة والود خلال مشاركة الألعاب التفاعلية والتي لاقت ترحيب من المسافرين على الرحلة وذلك احتفاءً بإضافة وجهة جديدة إلى شبكة الشركة بالقارة الأمريكية، وترسيخاً لدورها في دعم حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري بين مصر والعالم.

هذا وقد وصلت أولى رحلات الشركة إلى مطار شيكاغو أوهير الدولي في رحلة استمرّت لأكثر من 12 ساعة وكان في استقبالهم أحمد سعد، مدير مكتب مصر للطيران بشيكاغو وفريق عمل مصر للطيران بالإقليم وكذلك عدد كبير من مسؤلي مطار شيكاغو.

مصر للطيران اخبار مصر للطيران وزارة الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

ترشيحاتنا

بروتون ساجا موديل 2027

مواصفات بروتون ساجا أرخص سيدان في 2027

شيرى تيجو 7 موديل 2027

شيرى تيجو 7 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

أجهزة الراوتر

دليل المحترفين لتسريع الإنترنت.. كيف ترفع كفاءة الراوتر والشبكة المنزلية؟

بالصور

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

الشرقية.. معرض ملابس مجاني للأسر الأولى بالرعاية بفاقوس

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

تويوتا أمام القضاء بتهمة سرقة فكرة شركة ناشئة

تويوتا
تويوتا
تويوتا

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد