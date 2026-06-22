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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

الهيئ العامة لمواني البحر الأحمر
الهيئ العامة لمواني البحر الأحمر
أ ش أ

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة بلغ 11 سفينة، وتم تداول 12 ألف طن بضائع، و744 شاحنة، و146 سيارة، إلى جانب تسجيل وصول وسفر 1687 راكبًا بموانئها المختلفة .

وأوضح المركز - في بيان اليوم  الاثنين - أن حركة الواردات شملت 5 سفن بإجمالي 3500 طن بضائع، و352 شاحنة، و120 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 سفن بإجمالي 8500 طن بضائع، و392 شاحنة، و26 سيارة.

وشهد ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء تداول 3900 طن بضائع و256 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية قامت بها 3 سفن هي: «آيلة»، و«سينا»، و«أور»، وذلك في إطار حركة الملاحة المنتظمة بمواني الهيئة.

المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر سيارة سفن ميناء نويبع البحري جنوب سيناء

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