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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يوليو المقبل.. انطلاق تصوير حكاية جريمة السوبر ماركت

مجدي الهواري
مجدي الهواري
أحمد إبراهيم

يبدأ المخرج محمد كامل تصوير حكاية جديدة بعنوان “جريمة السوبر ماركت” ضمن مسلسل القصة الكاملة وذلك فى يوليو المقبل. 

والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وتدور احداثه فى إطار تشويقي حول قصة حقيقية وقعت بالفعل. 

تفاصيل حدوتة شياطين المرج 

من ناحية أخرى كشف المخرج والمنتج مجدي الهواري عن تفاصيل جديدة خاصة بحدوتة «شياطين المرج»، إحدى حواديت مسلسل «الحدوتة الكاملة»، مؤكدًا أن فريق العمل يواصل حاليًا التحضيرات النهائية تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

وقال الهواري في تصريحات  لموقع صدى البلد الإخباري، إن تصوير حدوتة «شياطين المرج» من المقرر أن يبدأ عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى 2026.

وأوضح الهواري أن فريق مسلسل «الحدوتة الكاملة» يواصل في الوقت نفسه تصوير حدوتة «بني مزار»، وسط حالة من الحماس بين صناعه، خاصة أن العمل يعتمد على تقديم مجموعة من الحواديت المختلفة التي تحمل طابعًا اجتماعيًا وتشويقيًا.

حدوتة «شياطين المرج» من تأليف محمد صلاح العزب، بينما تتولى إخراجها مريم أبو عوف، لافتًا إلى أن العمل يحمل العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث والشخصيات.

وأكد مجدي الهواري أن المشروع يتم التحضير له بعناية كبيرة من أجل تقديم تجربة مختلفة للجمهور، خاصة أن نوعية الحواديت القصيرة أصبحت تحظى بمتابعة واسعة خلال الفترة الأخيرة، لما تتميز به من إيقاع سريع وأحداث مكثفة.

وأضاف أن «شياطين المرج» ستعتمد على أجواء درامية مشوقة، مع وجود خطوط إنسانية واجتماعية داخل الأحداث، وهو ما يجعلها من الحواديت المنتظر عرضها ضمن سلسلة «الحدوتة الكاملة».

ويترقب الجمهور الإعلان عن أبطال حدوتة «شياطين المرج» خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب انطلاق التصوير الرسمي بعد عيد الأضحى، خاصة مع حالة الاهتمام التي تحظى بها أعمال الحواديت القصيرة في الفترة الأخيرة.

مجدي الهواري المخرج مجدي الهواري أعمال مجدي الهواري حكاية جريمة السوبر ماركت

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