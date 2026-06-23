"لو الدولار نزل لـ5 جنيه".. أحمد جلال يعلق على رسالة عمرو أديب عن تأثير الكرة

علق الناقد الرياضي أحمد جلال على تصريحات الإعلامي عمرو أديب بشأن احتفالات الجماهير المصرية بالإنجازات الكروية، مؤكدًا أن كرة القدم تظل الظاهرة الأكثر تأثيرًا في الشارع المصري وقدرتها على توحيد مشاعر الملايين في لحظات قليلة.



وقال أحمد جلال إن حديث عمرو أديب، الذي أكد فيه: «شوف تأثير الكرة على المصريين.. لو الدولار نزل لـ5 جنيه مش هتشوف الحلاوة والاحتفال ده»، يعكس حجم الارتباط العاطفي الكبير بين الجماهير المصرية وكرة القدم.

وأضاف أن النجاحات واللحظات المميزة في عالم الكرة تخلق حالة من البهجة الجماعية يصعب أن تحققها أحداث أخرى، وهو ما يظهر بوضوح في ردود أفعال الجماهير عقب الانتصارات والإنجازات الكبرى.

وأشار جلال إلى أن كرة القدم أصبحت جزءًا من الثقافة اليومية للمصريين، لذلك تحظى بمتابعة واسعة وتفاعل استثنائي يفوق العديد من الملفات الأخرى، مؤكدًا أن تصريحات عمرو أديب لخصت واقعًا يلمسه الجميع داخل الشارع المصري.

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026

ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران، في المباراة المقرر إقامتها يوم 26 يونيو في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت سياتل بالولايات المتحدة، الموافق 27 يونيو الساعة 6 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب «لومن فيلد» بمدينة سياتل الأمريكية، وتذاع عبر شبكة «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2026 في المنطقة.

ترتيب مجموعة مصر وفرص التأهل

رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة السابعة بعد التعادل مع بلجيكا في الجولة الأولى والفوز على نيوزيلندا، لكنه لم يحسم التأهل رسميًا حتى الآن.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز أو التعادل أمام إيران في الجولة الأخيرة لضمان التأهل إلى دور الـ32 دون انتظار نتائج باقي المنافسين.

وفي حال خسارة مصر أمام إيران، مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا، فقد يتراجع المنتخب الوطني إلى المركز الثالث، إلا أن فرص التأهل ستظل قائمة من خلال نظام أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في النسخة الجديدة من كأس العالم التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر في البطولة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف «زيكو»، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة مشواره القوي خلال البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام إيران من أجل تأكيد التأهل ومواصلة كتابة التاريخ في كأس العالم.