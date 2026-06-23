هالاند يكشف سر تألقه في كأس العالم ويحذر قبل مواجهة فرنسا: لا نفكر في التتويج

أكد إيرلينج هالاند، مهاجم منتخب النرويج، أنه يمتلك قدرة خاصة على تسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أصبح جزءًا من أسلوبه داخل الملعب، كما أشاد بقوة منتخب فرنسا قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في كأس العالم 2026.

وواصل هالاند تألقه اللافت في البطولة بعدما سجل أربعة أهداف خلال أول مباراتين له في المونديال، حيث أحرز هدفين في شباك منتخب العراق بعد 25 لمسة فقط للكرة، قبل أن يكرر الأمر أمام منتخب السنغال، بعدما ظهر لفترات طويلة بعيدًا عن أجواء المباراة، لكنه نجح في استغلال الفرص القليلة التي حصل عليها وتحويلها إلى أهداف.

الفاعلية الكبيرة

وتؤكد الأرقام مدى خطورة المهاجم النرويجي، بعدما أصبح يسجل هدفًا بمعدل هدف كل 12 لمسة فقط خلال مشاركته في كأس العالم، في إشارة إلى الفاعلية الكبيرة التي يمتلكها أمام المرمى.

تخصصي هو تسجيل الأهداف

وعن سر قدرته على التسجيل، قال هالاند في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعلم، أعتقد أن تخصصي هو تسجيل الأهداف. مثل أشياء كثيرة أخرى، أنا ببساطة جيد جدًا في تسجيل الأهداف، وأمتلك أيضًا بعض الحظ. لا أعلم بالضبط ماذا أفعل، ولكن هذا هو الواقع".

وتحدث هالاند عن المواجهة المقبلة أمام منتخب فرنسا بقيادة كيليان مبابي، مؤكدًا أنه لا يشغل تفكيره بها في الوقت الحالي بعد ضمان التأهل إلى الدور المقبل.

وقال: "بصراحة لا يهمني الأمر كثيرًا الآن. لقد تأهلنا بالفعل، وهذا أمر رائع، لذلك لا أفكر كثيرًا في تلك المباراة حاليًا. من المحتمل أن يهزمونا، ومن المحتمل أيضًا أن يفوزوا بكأس العالم بالكامل".

العودة إلى كأس العالم

وحذر النجم النرويجي من المبالغة في الطموحات بعد البداية التاريخية لمنتخب بلاده في البطولة، خاصة بعد العودة إلى كأس العالم لأول مرة منذ عام 1998، مؤكدًا أن التأهل من دور المجموعات يمثل إنجازًا كبيرًا.

وأضاف: "التأهل للمرة الأولى منذ 28 عامًا وتجاوز دور المجموعات، سأقول نعم، هذا شيء رائع. أما الفوز بكأس العالم، فلا على الإطلاق، ما زال الطريق طويلًا".

واختتم هالاند تصريحاته قائلًا: "لقد فزنا بـ12 مباراة تنافسية متتالية الآن. أنا جزء من شيء مميز، نحن نصنع التاريخ، وأنا فخور للغاية بكوني نرويجيًا".