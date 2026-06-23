تفاصيل مناقشات البرلمان عن دراسات الأثر التشريعي لقانون الشركات.. عصام هلال يوضح

كشف النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل مناقشات البرلمان عن دراسات الأثر التشريعي لقانون الشركات، موضحا أن النائبة سحر نصر قدمت دراسة عن بعض مواد القانون 159 الذي يطلق عليه قانون الشركات.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن تطبيق القانون في الواقع يفرز بعض الإشكاليات الواقعية والموضوعية.



وأكد النائب عصام هلال، أن الدراسة كانت محل مناقشة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد إجراء سلسلة من الحوارات داخل اللجنة الاقتصادية بالمجلس.



وأوضح أن الحوار كان بين اللجنة مع الحكومة التي مثلها وزير الاستثمار وكل الكيانات الاقتصادية المعنية بالأمر، موضحا أن القانون مر عليه 4 عقود وبات يحتاج لتعديلات لمواكبة الحوكمة والتقييم وكافة التطورات الأخرى.

