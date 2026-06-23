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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: الجزائر تُعيد كتابة التاريخ في كأس العالم

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
يمنى عبد الظاهر

أكد الناقد الرياضي محمود شوقي أن المنتخب الجزائري حقق إنجازًا تاريخيًا خلال مشاركته في كأس العالم 2026، بعدما نجح في تحقيق أول فوز له في البطولة عقب التأخر في النتيجة.

وتمكن “محاربو الصحراء” من قلب تأخرهم أمام منتخب الأردن إلى انتصار بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ليحافظوا على آمالهم في التأهل إلى الدور المقبل.

وكتب شوقي عبر حسابه: “الجزائر تُعيد كتابة التاريخ اليوم.. أول فوز في تاريخ كأس العالم بعد التأخر في النتيجة”، في إشارة إلى العودة القوية التي حققها المنتخب الجزائري بعد استقباله هدفًا أول قبل أن يرد بهدفين ويحصد ثلاث نقاط ثمينة


نجح منتخب الجزائر في قلب تأخره لفوز على منافسه الأردن بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

تقدم منتخب الأردن في البداية عن طريق نزار الرشدان في الدقيقة 35 بعد ارتباك دفاعات الجزائر في إبعاد الكرة، وتعادل منتخب الجزائر في الدقيقة 69 من عمر المباراة عن طريق نذير بن بو علي برأسة مميزة.

وأحرز الهدف قاتل للجزائر أمام الأردن أيمن جويري مستغلا كرة عرضية مميزة من الركنية حولها للمرمى في الدقيقة 83 بكأس العالم.


أرقام في مباراة الأردن والجزائر

وأظهر منتخب الجزائر قوة كبيرة في المباراة أمام الأدرن خصوصا بعد تأخره بهدف في الدقيقة 35 وحتى ذلك الوقت كان الأخضر متفوقا على مستوى الاستحواذ والخطورة.

وكان هناك فرصة لنجم الجزائر الأول رياض محرز أمام مرمى النشامى ولكن أهدرها بطريقة غريبه مما جعل تأخر الفريق مستحق بسبب إهدار الفرص

منتخب الجزائر استحوذ على الكرة بنسبة وصلت لـ 72%مقابل 28% فقط للأردن التي تراجعت بعد تسجيل الهدف وأصبحت تلعب بتكتلات دفاعية على أمل الخروج بنتيجة 1-0

منتخب الجزائر سدد خلال المباراة 17 مرة من بينهما 8 كرات على المرمى فيما صوب منتخب الأردن 8 مرات من بيها 4 كرات بشكل صحيح

وتصدى لوكا زيدان لـ 3 تسديدات فقط على عكس يزيد أبو ليلي حارس منتخب الأردن الذي تألق طوال المباراة وتصدى لـ 6 كرات كانت تشكل تهديدا حقيقيا على مرماه

الناقد الرياضي محمود شوقي منتخب الأردن لوكا زيدان يزيد أبو ليلي حارس منتخب الأردن

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