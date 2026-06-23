بعد نجاح “رانيا”.. هديل حسن: الشخصية تمثل واقع كثير من الفتيات

نجحت الفنانة هديل حسن في لفت الأنظار من خلال شخصية “رانيا” التي قدمتها في مسلسل “ورد على فل وياسمين”، والذي عُرض مؤخراً على منصة شاهد، حيث استطاعت الشخصية أن تحقق تفاعلاً واسعاً مع الجمهور لما حملته من تفاصيل إنسانية وقضايا تمس واقع الكثير من الفتيات.

وظهرت “رانيا” كفتاة طموحة تسعى لبناء مستقبلها وتحقيق أحلامها، رافضة أن يكون الزواج هو الإنجاز الوحيد الذي تُقاس به حياة المرأة، في رسالة لامست شريحة كبيرة من المشاهدات اللاتي يعشن الضغوط نفسها بين تحقيق الذات والاستجابة لتوقعات المجتمع.

تفاصيل شخصية هديل حسن

كما تناولت الشخصية جانباً آخر من العلاقات الإنسانية، بعدما تعرضت لخذلان مؤلم من أقرب صديقاتها، التي استغلت انتهاء خطبتها وارتبطت بخطيبها السابق، وهو الخط الدرامي الذي أثار تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، باعتباره يعكس مواقف واقعية يعيشها كثيرون.

وأعربت هديل حسن عن سعادتها الكبيرة بحالة التفاعل التي صاحبت شخصية “رانيا”، مؤكدة أن ردود الأفعال فاقت توقعاتها، خاصة مع الرسائل التي تلقتها من فتيات أكدن أن الشخصية عبرت عن تجاربهن الحقيقية.

كما أعربت عن اعتزازها بالإشادات التي تلقتها من الجمهور والنقاد، والتي أشادت بصدق أدائها، وبقدرتها على تقديم الشخصية بصورة طبيعية وبعيدة عن التكلف، معتبرة أن هذا التقدير يمثل حافزاً كبيراً لها في خطواتها الفنية المقبلة.

وتستعد هديل حسن حالياً للمشاركة في أكثر من عمل فني جديد، يجمعها بعدد من كبار النجوم، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه المشاريع خلال الفترة المقبلة.