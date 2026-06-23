تجسد قدرة الشعب على صناعة التاريخ.. عصام فريد يهنيء الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو

ألقي المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ ، كلمة تهنئة بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

وقال رئيس الشيوخ في كلمته: أيام ويهل علينا الفجر الذي أطل على مصر بنور جديد، فجر الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو ، يوم خرجت جموع الملايين من المصريين بكل عزيمة وإصرار معلنة وبكل شجاعة رفضها القاطع لكل محاولات اختطاف الوطن وطمس هويته فاستعادت وطنها ممن تولى أمره وهو لا يعرف حقوق المواطنة ولا يعي قيمة الوطن ولا يقدر عظمته .



وأضاف: إن القوات المسلحة المصرية تابعت عن كثب مطالب الشعب، وانحازت بإخلاص كامل إلى الإرادة الوطنية الحرة، باعتبارها المدافع عن الشعب ومقدرات الوطن ، فكتبت بأحرف من نور قرارها التاريخي الحاسم بمشاركة مختلف القوى السياسية الوطنية لوضع خارطة طريق للوطن ، يسير علي هداها ليعبر بسلام وأمان إلى أفاق المستقبل.

وأكد رئيس المجلس ، أنه في مقام الاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية الغالية فإننا لا نحتفي بمجرد ذكرى في التقويم بل نحتفي بميلاد الدولة المصرية الحديثة، مدركين تمام الإدراك أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الأمنيات والشعارات وإنما تصنعه الإرادة والعمل بكل تفان وإخلاص .

وتابع: من رحم يونيو ٢٠١٣ انطلقت معركة البناء والتنمية، فواجهت الدولة الإرهاب الأسود بـيد من حديد ، وشيدت بيد السلام والنماء مدناً جديدة ، و طرقاً ومشروعات قومية ، وطورت مبادرات وطنية، غيرت وجه الحياة في ريف مصر وحضرها ، وأعادت للدولة المصرية ، مكانتها على الخريطة الدبلوماسية الإقليمية والدولية.

وأضاف أن هذا الانحياز التاريخي أسفر عن قرار حاسم شاركت فيه مختلف القوى الوطنية، لوضع خارطة طريق جديدة للدولة المصرية، تمضي على أساسها نحو المستقبل بثبات وأمان.

ووجّه رئيس مجلس الشيوخ تحية امتنان وعرفان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيدًا بدوره في قيادة مسيرة التنمية، وتحمله لمسؤوليات جسيمة في مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن، وتعهداته بحماية الدولة وتنميتها، والتي تحققت على أرض الواقع بفضل ما وصفه بالحكمة والإخلاص والتفاني.

واختتم كلمته بتأكيد أن ذكرى 30 يونيو ستظل حاضرة في وجدان المصريين، باعتبارها تجسيدًا لقدرة الشعب على صناعة التاريخ وتغيير مجرى الأحداث، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يتغمد شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين بواسع رحمته، تقديرًا لما قدموه من تضحيات من أجل أمن واستقرار الوطن.