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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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جامعة الإسكندرية: سرعة إعلان النتائج وتطوير المناهج لتواكب رؤية 2030

مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العملية التعليمية وشئون الطلاب، ومتابعة الاستعدادات الخاصة بالعام الجامعي الجديد، في إطار خطة الجامعة لتطوير منظومتها التعليمية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ومتطلبات سوق العمل.

 

تفاصيل الاجتماع

وفي مستهل الاجتماع، هنأ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم العمداء الذين صدرت قرارات جمهورية بتعيينهم عمداء لكليات الجامعة، وهم الدكتور محمد معتز محمود خميس عبد الرازق عميدًا لكلية طب الأسنان، والدكتور محمد عصام فايز عوض خليل حجر عميدًا لكلية العلوم، والدكتورة هبة محمود سعد عبد النبي عميدًا لكلية السياحة والفنادق، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم واستكمال مسيرة التطوير والتميز بكلياتهم.

 

سرعة إعلان النتائج

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني في أقرب وقت، بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن تقديم الخدمات التعليمية بكفاءة وسرعة.

ووافق المجلس على ضوابط التحويل ونقل القيد والقبول للعام الجامعي 2026 /2027، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشدد المجلس على أهمية تحديث البرامج والمقررات الدراسية بمختلف الكليات، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويعزز الربط بين التعليم الجامعي واحتياجات الصناعة وسوق العمل. 

كما أكد ضرورة تضمين المقررات الدراسية موضوعات التحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع الطلاب على التفكير الريادي، مع توجيه الباحثين نحو تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية تسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات المجتمع.

كما أحاط المجلس علمًا بخطاب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بشأن دعوة جامعة الإسكندرية، ممثلة في قسم هندسة الغزل والنسيج بكلية الهندسة، للانضمام إلى شبكة إقليمية للتعليم العالي، حيث سيشارك أعضاء القسم في برامج تدريبية حول نماذج أعمال الاقتصاد الدائري في صناعة النسيج، تمهيدًا لدمجها في المناهج الدراسية، وذلك في إطار مشروع "الصناعة الخضراء المتقدمة" الممول من الاتحاد الأوروبي، بما يعزز توجه الجامعة نحو دعم التعليم المستدام وربط المناهج بأحدث الممارسات الصناعية العالمية.

الاسكندرية شئون الطلاب النتائج عادل عبدالحكيم مجلس الجامعة

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