فرج عامر يتوقع فوز مصر على إيران: صلاح وتريزيجيه مفتاح حسم التأهل

أكد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة أن منتخب مصر يمتلك فرصة كبيرة لحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في كأس العالم، مشيرًا إلى أن التعادل أمام منتخب إيران قد يكون كافيًا بنسبة كبيرة، بينما سيمنح الفوز «الفراعنة» فرصة قوية للمنافسة على صدارة المجموعة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي: «مصر يكفيها التعادل للتأهل غالبًا، لكن الفوز يجعلها تنافس بقوة على صدارة المجموعة».

وأضاف: «توقعي النهائي مصر 2-1 إيران بإذن الله»، مؤكدًا أن مفتاح الانتصار يتمثل في عدم الاستعجال، وإغلاق المساحات في العمق الدفاعي، مع استغلال سرعة الثنائي محمد صلاح وتريزيجيه خلف دفاع المنتخب الإيراني.

ويترقب الشارع الرياضي المصري المواجهة المرتقبة أمام إيران، وسط آمال كبيرة بمواصلة النتائج الإيجابية وحسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية



