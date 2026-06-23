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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الإسكندرية تشارك في مشروع "الصناعة الخضراء المتقدمة"

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

أعلن مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية خلال اجتماعه اليوم "الثلاثاء"، برئاسة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم القائم بأعمال رئيس الجامعة، تلقي الجامعة دعوة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" للانضمام إلى شبكة إقليمية للتعليم العالي، وذلك عبر قسم هندسة الغزل والنسيج بكلية الهندسة.

تفاصيل مشاركة الجامعة

تأتي الدعوة في إطار مشروع "الصناعة الخضراء المتقدمة" الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يستهدف دعم مفاهيم الاقتصاد الدائري في صناعة النسيج، وتعزيز الربط بين التعليم الجامعي ومتطلبات التحول نحو الصناعة المستدامة.

ومن المقرر، أن يشارك أعضاء قسم هندسة الغزل والنسيج في برامج تدريبية متخصصة حول نماذج أعمال الاقتصاد الدائري في صناعة النسيج، تمهيدًا لدمج هذه المفاهيم داخل المناهج الدراسية، بما يواكب التطورات العالمية في قطاع الصناعات النسيجية.

دعم التعليم المستدام وربط الجامعة بالصناعة العالمية

وأكد المجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه جامعة الإسكندرية نحو تعزيز التعليم المستدام، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية، وربط المناهج الدراسية بأحدث الممارسات الصناعية العالمية، بما يسهم في تطوير مخرجات التعليم الجامعي وتأهيل الطلاب لسوق العمل الحديث.

الإسكندرية جامعة الاسكندرية مشاركة مشروع الصناعة الصناعة الخضراء

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