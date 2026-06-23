انفجار قوي يهز العاصمة الأوكرانية كييف

أفاد غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، بأن العاصمة الأوكرانية شهدت فجر اليوم دوي انفجار قوي ناجم عن إسقاط طائرة مسيّرة روسية انتحارية بواسطة الدفاعات الجوية، فيما رُصدت مسيّرة أخرى تحلق في أجواء المدينة.

وأعلنت القوات الأوكرانية إسقاط 118 طائرة مسيّرة من أصل 138 أطلقتها روسيا خلال الساعات الماضية.

وأضاف مناف أن القصف الروسي المتواصل على مدينة كريفي ريه في مقاطعة دنيبروبتروفسك أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات إجلاء المصابين والتعامل مع آثار الهجمات التي استهدفت مناطق سكنية.

وعلى الصعيد السياسي، أشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لن يشارك في قمة إعادة الإعمار المقررة في بولندا، وستُمثل أوكرانيا رئيسة الوزراء. ويأتي ذلك في ظل توتر سياسي بين البلدين على خلفية خلافات مرتبطة بأوسمة تكريمية وتبادل مواقف رسمية خلال الفترة الأخيرة.