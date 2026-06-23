ورشة عمل حول دور النباتات العصارية والشوكية في تعزيز الأمن الغذائي

نظم مركز بحوث الصحراء ورشة عمل بعنوان “أهمية النباتات العصارية والشوكية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة” بالتعاون مع منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وإشراف الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف علي المحطات والبرامج البحثية.

وأكدت الدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات خلال افتتاحها فعاليات الورشة، نيابةً عن الدكتور حسام شوقي على أهمية التوسع في زراعة النباتات العصارية والشوكية، خاصة التين الشوكي، لدورها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي بالمناطق الصحراوية.

وأوضحت أن المركز يواصل للعام الثاني على التوالي دعم زراعة التين الشوكي الأملس المتحصل عليه من منظمة أكساد بعد نجاح التجارب المنفذة بمحطات المركز البحثية في عدد من المحافظات، مع التوسع في زراعته بمحطة بحوث القنطرة شرق خلال العام الجاري.

وأضافت أن البرامج البحثية بالمركز لا تقتصر على معالجة المشكلات الإنتاجية، بل تمتد لدعم المزارعين فنيًا وتسويقيًا، إلى جانب الاستفادة من المخرجات البحثية في تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات الصحراوية وخلق فرص عمل جديدة.

وأشارت إلى الأهمية الاقتصادية لنبات التين الشوكي وإمكانية الاستفادة من جميع أجزائه في الصناعات الغذائية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وإنتاج الأعلاف، بما يفتح آفاقًا تسويقية واعدة محليًا ودوليًا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة فاطمة أحمد رئيس الفريق البحثي لبرنامج “تعظيم الاستفادة من نبات التين الشوكي بالمجتمعات الصحراوية”، أن البرنامج يستهدف إدماج التين الشوكي ضمن المنظومة الزراعية والاقتصادية بالمناطق الصحراوية من خلال تطبيق نتائج البحوث العلمية ورفع كفاءة الإنتاج، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين دخل المزارعين.

وعلى هامش الورشة، تفقد المشاركون معرضًا لمنتجات التين الشوكي شمل منتجات غذائية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل وأعلاف، حيث تم استعراض قيمتها الغذائية والاقتصادية وفرص الاستفادة منها.