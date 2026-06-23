محسن صالح يحذر من خطورة إيران قبل مواجهة مصر في المونديال

حذر محسن صالح من صعوبة مواجهة منتخب إيران في الجولة المقبلة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب المصري يجب أن يتحلى بالتوازن خلال اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

منتخب إيران

وقال محسن صالح، خلال تصريحات إذاعية عبر أون سبورت إف إم، إن منتخب إيران يمتلك قدرات كبيرة، مشيرًا إلى أنه إذا نجح في التسجيل أولًا سيكون من الصعب على منتخب مصر العودة في النتيجة كما حدث أمام منتخب نيوزيلندا.

وأضاف المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أن التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي سيكون مفتاح الفراعنة في المباراة المرتقبة، مؤكدًا ضرورة التعامل بحذر مع المنافس من أجل الخروج بنتيجة إيجابية في مواجهة السبت المقبل.