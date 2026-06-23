شوبير يوجه رسالة للجماهير: “الفرحة والنقد عندنا زيادتها مش صح”

وجّه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير رسالة للجماهير المصرية طالب فيها بالاتزان في ردود الفعل بعد الانتصارات أو الهزائم، مؤكدًا أن الإفراط في الانفعال أصبح سمة واضحة تحتاج إلى مراجعة.

منتخب مصر

وقال شوبير:“أرجو الجماهير بلاش تنفعل أوي وقت الفوز، بمعنى خلي فرحتنا بحدود، فرحنا يومين حلو أوي كده، وندي الفرصة بقى للناس تركز، لأن إحنا معندناش وسط، إحنا ناس عاطفيين بشكل يخض.”

وأضاف:“بلاش الفرح الزائد عن اللازم ولا النقد والهجوم الزائد عن اللازم، بصراحة دي من أبرز عيوبنا، شوية نهدى وشوية نكون بالمنطق والعقل.”