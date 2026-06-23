وصلت للضرب | خناقة جديدة في مستشفى .. وتدخل أمني عاجل

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله ادعاء سيدة تعرضها للاعتداء بالضرب على يد ممرضة داخل أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة ثان بنها.



وردت معلومات إلى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية من رئيس مباحث قسم ثان بنها برصد مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي لسيدة بتعرضها للاعتداء بالضرب علي يد ممرضة بإحدى المستشفيات بدائرة القسم.



وبالفحص والتحري بقيادة رئيس مباحث قسم ثان بنها ومعاوني رئيس المباحث، تم تحديد هوية السيدة الظاهرة بالمقطع، والممرضة المشار إليها.



وباستدعاء الطرفين وسماع أقوالهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وعُرضت الأوراق على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



وبمواجهة الطرفين، تم التصالح بينهما وإنهاء الخلاف بالتراضي، فيما تولت النيابة العامة متابعة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.