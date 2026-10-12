الكرملين: بوتين مستعد لوقف ضرب أوكرانيا في يوم الانتخابات فقط

قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإصدار أمر بعدم توجيه ضربات إلى أوكرانيا في يوم الانتخابات إذا كانت كييف تنوي فعليا إجراؤها.

ولم يقل الكرملين بوقف إطلاق النار إلا لوقت الانتخابات فقط على عكس ما كان يأمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر الكرملين أن روسيا كانت مستعدة لمواصلة مفاوضات السلام فور انتهاء انتخابات مجلس الدوما، لكن كييف شنّت ضربات مكثفة وغير مسبوقة على موسكو ، ما أدى إلى إحباط جهود وقف إطلاق النار.

وقال الكرملين إن كييف لا تحتاج إلى هدنة الـ60 يوما من أجل إجراء الانتخابات، بل لمداواة جرحاها وإعادة ترتيب صفوفها لمواصلة الحرب.