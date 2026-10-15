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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هاري وميغان يستعدان لأول ظهور علني في بريطانيا منذ عودتهما

هاري وميغان
هاري وميغان
أمنية رشاد الجلوي

يستعد الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل للظهور علنًا في بريطانيا، من خلال جولة خيرية في مدينة نوتنغهام، في أول نشاط علني مشترك لهما منذ عودتهما إلى إنجلترا، وفقًا لما أورده التقرير.

ومن المقرر أن يزور الزوجان، اليوم الخميس، ثلاث مؤسسات خيرية في المدينة الواقعة بوسط إنجلترا، والتي شهدت أول ظهور مشترك لهما عقب إعلان خطوبتهما عام 2017.

وتأتي الزيارة بعد نحو ست سنوات من تخلي هاري وميغان عن مهامهما الملكية، وانتقالهما إلى بناء مسار مستقل بعيدًا عن الأدوار الرسمية للعائلة المالكة البريطانية.

جولة لدعم المبادرات المجتمعية

وتشمل الجولة زيارة مؤسسة «كوميونتي ريكوردينغ ستوديو» (Community Recording Studio)، التي توظف الموسيقى والفنون الأدائية والأنشطة الرياضية لمساعدة الشباب على تعزيز ثقتهم بأنفسهم واكتساب مهارات عملية.

كما يزور الزوجان مؤسسة «هيماه» (Himmah)، التي تُعد من أبرز بنوك الطعام في وسط إنجلترا، وتقدم الدعم للأفراد والأسر المحتاجة.

وتتضمن الجولة أيضًا زيارة مؤسسة «إبيك بارتنرز» (Epic Partners)، التي توفر برامج رياضية وتعليمية وإرشادية للشباب من الفئات الأقل حظًا.

وتسلط الزيارة الضوء على استمرار اهتمام الزوجين بالمبادرات الاجتماعية والخيرية، في وقت يواصلان فيه أنشطتهما العامة خارج إطار الواجبات الملكية الرسمية.

هاري وميغان بريطانيا المبادرات المجتمعية مؤسسة «إبيك بارتنرز» مؤسسة «كوميونتي ريكوردينغ ستوديو»

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