وداعاً للقيود .. واتساب تتيح للمستخدمين الانضمام إلى المكالمات دون الحاجة إلى حساب

في خطوة تعد تاريخية تُغير قواعد اللعبة في سوق تطبيقات المحادثة والاجتماعات الافتراضية، أطلق تطبيق واتساب رسمياً لميزة "اتصال الضيوف" ، والتي تتيح لأي شخص إمكانية الانضمام إلى المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مباشرة، وذلك دون الحاجة لامتلاك حساب على المنصة أو حتى تحميل التطبيق على أجهزتهم.

مكالمات واتساب مجانية

تأتي هذه الترقية لتمكن المستخدمين المسجلين من إمكانية القيام بتوليد رابط مكالمة آمن ومشاركته مع أي طرف خارجي. وبمجرد النقر على الرابط عبر متصفح الكمبيوتر، يُطلب من "الضيف" القيام بإدخال اسم مستعار فقط، لينتقل مباشرة إلى "غرفة انتظار" رقمية، ولا يُسمح له بالدخول إلى الاجتماع وذلك إلا بعد موافقة المضيف يدويًا، مما قد يضمن أمان وخصوصية الجلسة.

وتستهدف هذه الميزة أيضا إمكانية سد الفجوة بين الاستخدام الشخصي والمهني، مهددةً عرش تطبيقات شهيرة مثل Zoom وGoogle Meet، خاصة وأن مكالمات واتساب للضيوف مجانية تماماً وغير محدودة الوقت، وتدعم ما يصل إلى 32 مشاركاً في وقت واحد. كما تمنح الضيوف العديد من الأدوات المتطورة والتفاعلية مثل القيا بمشاركة الشاشة، ورفع اليد، وإرسال التفاعلات الفورية، مع إمكانية الحفاظ على معيار التشفير التام لضمان سرية البيانات.

أسباب أمنية

على الجانب الآخر لا يمكن للضيوف القيام ببدء المكالمات بأنفسهم، كما تم حجب أرقام هواتف المشاركين الرسميين عنهم وذلك لحماية الخصوصية، ولا يتاح للضيوف إرسال رسائل نصية أو دعوة أشخاص آخرين، مع إمكانية إعطاء المضيف الصلاحية الكاملة لإقصاء أي ضيف في أي وقت.

ومن جانبها تسعى شركة Meta والمالكة للتطبيق بتوسيع هذه التجربة قريباً عبر إطلاق ملحقات برمجية تتيح القيام بدمج روابط مكالمات