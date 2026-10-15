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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تطبيقات شهيرة في هاتفك تدمر البطارية وتتجسس عليك بصمت

للنشر2ونص.. تطبيقات شهيرة في هاتفك الآن.. تدمر البطارية وتتجسس عليك بصمت
للنشر2ونص.. تطبيقات شهيرة في هاتفك الآن.. تدمر البطارية وتتجسس عليك بصمت
لمياء الياسين

تواجه الهواتف الذكية العديد من التهديدات الأمنية والتقنية  لا ترتبط إطلاقاً بجودة التصنيع أو كفاءة العتاد، بل في المقابل بنوعية البرمجيات المثبتة عليها.

 أن ملايين المستخدمين يقعون يومياً ضحية لتطبيقات شهيرة وشائعة الاستخدام تستنزف بطارية هاتفك بصمت مطبق، وتتجاوز وظائفها الأساسية المعلنة لتتحول إلى أدوات لانتهاك الخصوصية والتجسس المباشر على البيانات الشخصية دون إذن صريح من المستخدم.

برامج أكثر تدميرا لهاتفك

وفقاً لخبراء الأمن السيبراني، تصدرت منصات التواصل الاجتماعي الكبرى وتطبيقات البث الترفيهي قائمة البرامج الأكثر تدميراً للهواتف الذكية. 

أظهرت التحليلات العميقة أن تطبيقات ذائعة الصيت مثل فيسبوك، وتيك توك، ونتفليكس تستهلك نسباً هائلة من طاقة الجهاز عبر العمل المتواصل والمريب في الخلفية. هذا النشاط الخفي لا يضعف عمر البطارية الافتراضي ويتلف الخلايا الداخلية فحسب، بل يمثل بوابة خلفية خطيرة لجمع البيانات الحساسة؛ حيث تصر هذه التطبيقات على انتزاع صلاحيات واسعة النطاق تتيح لها الوصول الكامل إلى الميكروفون، الكاميرا، وقوائم الأسماء، والموقع الجغرافي الدقيق على مدار الساعة.

ولا يقتصر الخطر الداهم على المنصات العالمية الشهيرة، بل يمتد بشكل أعمق إلى تطبيقات الطقس الخارجية، وأدوات تعديل الصور، ومنصات المواعدة والألعاب المجانية. يوضح المختصون أن هذه البرامج تجمع تفاصيل شديدة الخصوصية عن تحركات المستخدم اليومية واهتماماته الشخصية وسجل تصفحه، وذلك بهدف بيعها لشركات الإعلانات الدولية، أو حتى استغلالها من قبل القراصنة في أنشطة احتيالية معقدة تشمل الاختراق المصرفي وسرقة الهويات الرقمية.

لحماية جهازك وبياناتك الحيوية من تلك التطبيقات، يوصي بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة فوراً:

  1. الحذف الفوري: التخلص التام من أي تطبيقات تم تحميلها لأغراض مؤقتة كالسفر أو المناسبات، أو تلك التي لا تُستخدم بانتظام.
  2. مراجعة الأذونات: الدخول الفوري إلى إعدادات الهاتف وتقييد صلاحيات الكاميرا والملفات والموقع، وإلغاء تفعيلها إلا عند الضرورة القصوى.
  3. التحكم في نشاط الخلفية: تفعيل ميزات الحظر الصارم وتشغيل خيار فرض الإيقاف للتطبيقات المستهلكة للطاقة لمنعها من العمل نهائياً أثناء إغلاق الشاشة.
تهديداً أمنياً الهواتف الذكية انتهاك الخصوصية البيانات الشخصية تطبيقات البث عمر البطارية التهديدات الأمنية منصات التواصل الاجتماعي الألعاب المجانية شركات الإعلانات أنشطة احتيالية سرقة الهويات

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