قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا أثق بأحد.. ترامب يرد على سؤال بشأن ثقته في نتنياهو
وزير خارجية الصين لرئيس إسرائيل: افتحوا المجال لدخول المساعدات إلى غزة وأوقفوا الاستيطان في الضفة
مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026
عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق
الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة
أسعار سوزوكي إرتيجا العائلية 2026 في السعودية
ضربة أمريكية جديدة لكييف.. رويترز: البيت الأبيض وراء تقييد خدمة ستارشيلد في أوكرانيا
ترامب: لن ألجأ لاستخدام النووي ضد إيران
تركيا تلوح بتقديم موعد انتخابات 2028.. للسماح لأردوغان بالترشح مجددا
نحو الـ 50 ألفا مجددا.. صعود جديد في سعر الجنيه الذهب
7 سنن تغفر جميع الذنوب في ليلة الجمعة ويومها.. اغتنمهم
سوريا ترد على إسرائيل: الدروز جزء أصيل من النسيج السوري ونرفض اقحامه في الدعاية الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: معتمد جمال يصل رواندا فجر الجمعة.. وأتمنى للزمالك تجاوز الكبوة

معتمد جمال
معتمد جمال
يمنى عبد الظاهر

تحدث الإعلامي أمير هشام عن استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا صعوبة المواجهة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة ببطولة الدوري المصري.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن فريق الجيش الرواندي يُعد من الفرق الصعبة على ملعبه، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة المرتقبة، إلى جانب الحالة المعنوية التي يمر بها لاعبو الزمالك عقب الخسارة الأخيرة أمام الأهلي.

وأضاف أن الزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، وليس فريقًا قليل الإمكانات حتى يعجز عن تقديم المستوى المطلوب، مشددًا على ضرورة ظهور رد فعل قوي من اللاعبين خلال المباراة، والخروج بنتيجة إيجابية، على أقل تقدير التعادل في رواندا.

وأوضح أمير هشام أن لاعبي الزمالك مطالبون بالفصل بين خسارة مباراة القمة ومواجهة الجيش الرواندي، والتركيز بشكل كامل على تحقيق نتيجة تساعد الفريق في مشواره الإفريقي، خاصة أن جماهير النادي تتطلع إلى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ عام 2002.

وشدد أمير هشام على أن خروج الزمالك من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا سيمثل كارثة كبيرة على جميع الأطراف داخل النادي، سواء مجلس الإدارة أو الجهاز الفني أو اللاعبين.

وأشار إلى أن جميع الاحتمالات تظل واردة في كرة القدم، لكن الزمالك عاد للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد غياب عدة أعوام، وهو ما يجعل الخروج المبكر من البطولة أمرًا يصعب تقبله، في ظل طموحات الجماهير ببلوغ الأدوار المتقدمة والمنافسة على اللقب.

وتابع أن الحالة المعنوية للفريق ليست في أفضل مستوياتها بعد الخسارة أمام الأهلي، لكن ذلك يزيد من أهمية تقديم رد فعل قوي أمام الجيش الرواندي، واستعادة الثقة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار الإفريقي.

وفي سياق متصل، كشف أمير هشام أن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، من المنتظر أن يصل إلى رواندا فجر الجمعة، بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر، بسبب معاناته من آلام مستمرة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن معتمد جمال يواصل التواصل بشكل دائم مع الجهاز المعاون، بقيادة إبراهيم صلاح وصلاح سليمان، لمتابعة التدريبات والاستعدادات الفنية والبدنية للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

واختتم أمير هشام حديثه بالتأكيد على أهمية تركيز لاعبي الزمالك على المباراة المقبلة، وتجاوز آثار خسارة القمة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجيش الرواندي، والحفاظ على آمال الفريق في مواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك الجيش الرواندي الأهلي مباراة القمة ببطولة الدوري المصري لاعبي الزمالك إبراهيم صلاح معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مبادرة احلال السيارات

مبادرة إحلال السيارات 2026.. الشروط الكاملة والمستندات المطلوبة لاستبدال سيارتك القديمة بأخرى حديثة

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: نجري محادثات مع روسيا والصين لنزع السلاح النووي

جهاز شئون البيئة

جهاز شئون البيئة يشارك في افتتاح المؤتمر السنوي للنمو الأخضر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2026

صاروخ ايراني

معاريف: بأوامر من طهران.. حزب الله يغيّر تكتيكاته ويستعد لمواجهة جديدة مع إسرائيل

بالصور

يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وأسر ياسين على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد