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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«صحة الغربية» تكثف حملاتها الرقابية وضبط كميات كبيرة من الأغذية غير المطابقة للاشتراطات

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

وجهت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة رقابية مكبرة من إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة العامة للشؤون الوقائية، لتكثيف المرور على المنشآت الغذائية وأماكن تداول وبيع الأغذية، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

توجيهات صحة الغربية 

وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وضمان سلامة الأغذية المتداولة .

أسفرت الحملة بعد المرور على 21 منشأة غذائية، وسحب 74 عينة للفحص، وتحرير 18 محضرًا للمخالفات التي تم رصدها، إلى جانب التوصية بغلق 6 منشآت لمخالفتها الاشتراطات الصحية، مع استمرار أعمال الرقابة والمتابعة على مدار فترة الاحتفالات بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي ، فقد تم ضبط كميات من المنتجات الغذائية، من بينها 700 كجم من المخللات غير المدون عليها بيانات، و288 كجم من عسل النحل، بالإضافة إلى كميات من زيت الزيتون بإجمالي 288 لترًا، وذلك وفقًا لمحاضر الضبط المحررة بمعرفة الجهات المختصة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكدت الدكتورة رشا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة طوال فترة مولد السيد أحمد البدوي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتعامل الفوري مع ما يمثل خطرًا على صحة المواطنين، مشددة على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية لضمان سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين والزائرين.

رفع كفاءة الخدمات 

وتناشد مديرية الشؤون الصحية بالغربية المواطنين ضرورة التأكد من سلامة الأغذية المتداولة، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر أو غير المدون عليها بيانات واضحة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، دعمًا لجهود الدولة في حماية الصحة العامة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات حملات مرورية رقابية ردع مخالفين

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