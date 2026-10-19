غدًا.. قافلة طبية مجانية للصحفيين بالنقابة

تنظم لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، قافلة طبية مجانية للصحفيين غدًا الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2026.

أوضحت اللجنة ان القافلة تضم عددًا من الاستشاريين في تخصصات جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية والقدم السكري، وجراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة، وذلك بجهود الكاتب الصحفي عبدالمجيد عبدالله، عضو المكتب التنفيذي لشعبة محرري الصحة بنقابة الصحفيين.

وتقام القافلة، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين من الساعة ٢ الي الساعة ٥ مساء فقط، ويشارك فيها الدكتور هيثم يوسف محمد، استشاري جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية والقدم السكري، والدكتور عبدالمجيد سعد، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والضعف الجنسي.

وتستهدف القافلة تقديم خدمات الكشف الطبي للصحفيين الذين يعانون من مشكلات الأوعية الدموية والقدم السكري، إلى جانب أمراض المسالك البولية وأمراض الذكورة، بما يسهم في تعزيز فرص التشخيص المبكر وتوجيه المرضى إلى المسار العلاجي المناسب.