بعد سنوات من التعثر.. وضع حجر الأساس لـ «مدينة الصحفيين» واستعداد للتنفيذ في 2027

شهدت مدينة حدائق أكتوبر، اليوم الثلاثاء، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع «كمبوند بيرلا جاردنز – مدينة الصحفيين»، بمشاركة نقابة الصحفيين ممثلة في نقيبها خالد البلشي وعدد من أعضاء مجلس النقابة، والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وشركة «بيرلا بروبيرتيز»، ومركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة – جامعة القاهرة.

وحضر المراسم وفد من الشركة الوطنية للمقاولات برئاسة اللواء عصام جلال، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات الشركة، إلى جانب المهندس أحمد الزيني، رئيس مجلس إدارة شركة «بيرلا بروبيرتيز»، ووفد من مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة برئاسة الدكتور طارق نصر الدين، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع ومدير المركز.

وضم وفد النقابة كلا من جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وحسين الزناتي وكيل النقابة، وهشام يونس أمين الصندوق، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمد الجارحي وكيلي المجلس.

كما شارك في مراسم وضع حجر الأساس المهندس أحمد حليم، المهندس الاستشاري لشركة بيرلا، وسارة مديرة المبيعات.

** البلشي: اكتمال إجراءات القرار الوزاري.. و5 نوفمبر يحمل مفاجأة

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اكتمال جميع إجراءات القرار الوزاري والأوراق اللازمة لبدء تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن يوم 5 نوفمبر المقبل سيشهد مفاجأة، دون الكشف عن تفاصيلها.

ووجه النقيب، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد ضمن المراسم، الشكر إلى كل من ساهم في الوصول إلى هذه المرحلة من الصحفيين والمجالس المتعاقبة للنقابة والجهات والمؤسسات الشريكة والاستشاري، مؤكدًا أن المشروع جاء ثمرة مشوار طويل وصعب تخللته أزمات وتحديات عديدة.

وأوضح أن رحلة المشروع بدأت باستعادة الأرض، مرورًا بالتعاون مع الاستشاري، وصولًا إلى الاتفاق النهائي مع الشركة الوطنية للمقاولات والشركة المنفذة، مشددًا على أن رؤية الصحفيين كانت حاضرة في الاتفاق بما يضمن تعويض الزملاء بمشروع يليق بهم ويلبي تطلعاتهم.

وأضاف أن النقابة وجدت لدى الشركة الوطنية للمقاولات جهدًا واستجابة ورغبة حقيقية في التعاون لإخراج المشروع بصورة لائقة وتجاوز العقبات، وهو ما لمسته أيضًا في التعاون مع «بيرلا بروبيرتيز»، مشيرًا إلى أن المشروع يجمع أطرافًا ومؤسسات كبيرة تشمل الشركة الوطنية للمقاولات وجامعة القاهرة والنقابة و«بيرلا بروبيرتيز».

ولفت البلشي إلى إجراء اتصالات عديدة مع الشركة المنفذة لضمان إقامة مشروع ذكي يضم خدمات متعددة، مع العمل على مساعدة الحاجزين والمتعثرين، موضحًا أن النقابة حصلت على تطمينات بشأن هذه الملفات.

واختتم كلمته بتجديد الشكر لكل من ساهم في المشروع، مؤكدًا أن وضع حجر الأساس يمثل بداية التتويج الحقيقي للجهود السابقة وخطوة نحو تحقيق الحلم الذي ينتظره الصحفيون منذ سنوات.

** اللواء عصام جلال: هدفنا مشروع متكامل وواجهة مميزة في المنطقة.. والتصميمات تتميز بجودة عالية

أكد اللواء عصام جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، أن الشركة تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن تضافر جهود جميع الأطراف أسهم في تجاوز العديد من المشكلات والعقبات والوصول إلى مرحلة وضع حجر الأساس.

وأشاد جلال بجهود نقيب الصحفيين، مشددًا على أنه منذ اللحظة الأولى كان المشروع حلمه الذي بذل كل جهده لخروجه، وهو ما ظهر في مدى حرصه ومتابعته اليومية لخروج المشروع وإنجازه، مؤكدًا أن الشركة الوطنية حرصت على التعاون معه لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن المشروع واجه عددًا من المشكلات الكبيرة، إلا أن التعاون والتضافر بين الجهات المشاركة مكّنا من تجاوزها، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات متسارعة نحو الانطلاقة الرئيسية للمشروع، مع تكثيف العمل ودفع معدلات التنفيذ بما يضمن خروج المشروع بالشكل الذي يليق بالصحفيين الحاجزين.

وأشار إلى أن الهدف يتمثل في إقامة مشروع متكامل وكبير ليصبح وجهة مميزة في المنطقة، لافتًا إلى أن التصميمات تتميز بجودة عالية، وأنه يتوقع أن يقدم المشروع إضافة مهمة إلى المنطقة.

وأشاد بالتعاون مع شركة «بيرلا بروبيرتيز»، مؤكدًا أن التوافق حول رؤية المشروع وأهدافه كان أحد العوامل الإيجابية التي ساعدت على دفع العمل، في ظل حرص جميع الأطراف على تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.

** الزيني: الانتهاء من التصميمات.. وبدء التنفيذ الميداني مطلع 2027

أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس مجلس إدارة شركة «بيرلا بروبيرتيز»، الانتهاء الكامل من جميع مراحل التصميم الهندسي والمعماري للمشروع، مشيرًا إلى مواصلة استكمال إجراءات التراخيص والقرار الوزاري تمهيدًا لبدء التنفيذ الميداني مطلع عام 2027.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار رؤية الشركة لتقديم مجتمعات عمرانية متكاملة تواكب تطلعات المواطنين وتضيف قيمة حقيقية للمناطق التي تعمل بها، بما يتماشى مع محاور رؤية مصر 2030 وآفاق التنمية العمرانية المستدامة حتى عام 2050.

وأشار الزيني إلى أن مشروع «بيرلا جاردنز» بمدينة حدائق أكتوبر يمتد على مساحة 31 فدانًا، ويجمع بين الوحدات السكنية والمساحات الخضراء والخدمات المتنوعة، إلى جانب منطقة تجارية وحلول ذكية تستهدف توفير تجربة معيشية أكثر راحة وتنظيمًا للسكان.

ووجه الشكر إلى نقابة الصحفيين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة الوطنية للمقاولات وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، تقديرًا للتعاون المشترك والجهود المبذولة للوصول إلى مرحلة وضع حجر الأساس، معلنًا التوجه لتنظيم الافتتاح الرسمي للمشروع خلال الأسابيع المقبلة بالتوازي مع استكمال الإجراءات اللازمة للبدء في الأعمال على أرض الواقع.

*** استشاري جامعة القاهرة: استمرار التنسيق بين الأطراف يضمن خروج المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية حتى الانتهاء من التنفيذ

أكد الدكتور طارق نصر الدين، وكيل كلية الهندسة بجامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع ومدير مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية واستشاري المشروع، أن توافق جميع الأطراف المشاركة على هدف واحد يتمثل في تحقيق مصلحة الصحفيين الحاجزين وسرعة إنجاز المشروع بأعلى جودة ممكنة، يمثل أحد أهم عوامل نجاحه.

وأوضح نصر الدين أن التعاون بين نقابة الصحفيين وجامعة القاهرة والشركة الوطنية للمقاولات و«بيرلا بروبيرتيز» أسهم في تجاوز العديد من المعوقات، خاصة بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدها المشروع.

ووجه الشكر إلى نقيب الصحفيين، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا منذ بداية تعاون جامعة القاهرة مع النقابة على إخراج المشروع إلى النور، وبذل جهودًا مستمرة لتقليل المشكلات وتجاوز العقبات، بما ساعد على دفع خطوات العمل إلى الأمام، مشيدًا كذلك بدور الشركة الوطنية للمقاولات في تقديم الدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل.

وأشاد بالتعاون مع المهندس أحمد الزيني، موضحًا أن المناقشات الفنية بين الأطراف استمرت لفترات طويلة وشهدت تعاونًا لتجاوز التحديات والوصول إلى حلول تحقق الهدف الأساسي، وهو الحفاظ على المصلحة العامة ومصلحة الصحفيين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة، من وضع حجر الأساس وحتى الانتهاء من التنفيذ، تتطلب استمرار التنسيق بين جميع الأطراف، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تضطلع بمسؤولية ضمان خروج المشروع وفق أعلى المواصفات والمعايير الهندسية، بما يتناسب مع مكانة الجامعة واسم كلية الهندسة المرتبط بالمشروع، ومشددًا على أن هذه المسؤولية تمتد طوال مراحل التنفيذ وحتى الانتهاء منه.

وأضاف أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يمثل عنصر دعم مهمًا للمشروع، سواء من الناحية الفنية أو اللوجستية، موجهًا الشكر إلى اللواء عصام جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والمهندس أحمد الزيني، على ما قدماه من دعم خلال الفترة الماضية.

وتوقع نصر الدين أن يكون المشروع من المشروعات الناجحة في المنطقة، معربًا عن ثقته في أن يجد الصحفيون الحاجزون، بعد فترة التوقف الطويلة، مشروعًا يليق بتطلعاتهم ويعكس قيمة الوقت والاستثمار اللذين خصصوهما له.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى جميع الأطراف المشاركة في المشروع، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لضمان إنجازه بالجودة المطلوبة وتحقيق تطلعات الصحفيين الحاجزين.

** حليم: مجتمع عمراني متكامل.. مول تجاري ومركز طبي ومساحات خضراء واسعة تعزز جودة الحياة

كشف المهندس أحمد حليم، استشاري الشركة المنفذة للمشروع، أن عام 2027 سيشهد بدء الأعمال التنفيذية الفعلية، مؤكدًا الانتهاء من جميع التفاصيل الهندسية الخاصة بالوحدات السكنية والمشروعات والخدمات المصاحبة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع وفق رؤية تستهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل يلبي تطلعات الصحفيين.

وأكد حليم أن المشروع لا يستهدف مجرد إنشاء تجمع سكني تقليدي، وإنما يسعى إلى تقديم نموذج متكامل لجودة الحياة، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات السكان وتمنحهم إمكانية الاستفادة من أنشطة متعددة داخل نطاق الكمبوند.

وأوضح أن المخطط يتضمن إنشاء مول تجاري ومنطقة إدارية ومركز طبي، إلى جانب عدد كبير من الأنشطة الترفيهية والخدمية، بما يدعم مفهوم المجتمع العمراني المتكامل، ويتيح للسكان الوصول إلى احتياجاتهم المختلفة من خلال منظومة متكاملة من المرافق والخدمات.

وفيما يتعلق بالتصميمات الهندسية، أشار إلى أن المخطط يراعي تخصيص مساحات خضراء واسعة داخل المشروع، مع خفض نسبة المباني وزيادة المساحات المفتوحة، بما يتيح للسكان الاستفادة من المساحات الخارجية ويعزز جودة الحياة داخل الكمبوند.

وشدد على أن فرق العمل انتهت من جميع التفاصيل الهندسية المتعلقة بالوحدات السكنية والمشروعات والخدمات المصاحبة، بما يمهد للبدء في تنفيذ المشروع وفق المراحل المستهدفة، معربًا عن تطلعه إلى أن يتحول المشروع خلال الفترة المقبلة من مخططات وتصميمات هندسية إلى واقع ملموس يستفيد منه الصحفيون الحاجزون.

وأعرب حليم عن اعتزازه بالمشاركة في المشروع، مشيدًا بالتعاون مع النقيب خالد البلشي ومجلس نقابة الصحفيين وجامعة القاهرة والشركة الوطنية للمقاولات، ومؤكدًا حرص الشركة الوطنية على تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة مع تحقيق معدلات تنفيذ سريعة تتوافق مع متطلبات المشروع وتطلعات المستفيدين منه.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى جميع شركاء النجاح وكل من أسهم في الوصول إلى مرحلة وضع حجر الأساس، مؤكدًا أن الهدف النهائي يتمثل في تقديم مشروع يلبي تطلعات الصحفيين الحاجزين ويحقق مفهومًا متكاملًا للمجتمع العمراني يجمع بين الوحدات السكنية والخدمات المتنوعة والمرافق والمساحات المفتوحة، بما يعزز جودة الحياة داخل «بيرلا جاردنز – مدينة الصحفيين».