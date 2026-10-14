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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هشام يونس: لجنة قيد الصحفيين منحت ناعوت فرصا متعددة لتوفيق أوضاعها قبل شطبها

فاطمة ناعوت
فاطمة ناعوت
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قال هشام يونس، عضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين، أن فاطمة ناعوت لا تزال عضوًا في الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بما يتيح لها ممارسة حقوقها النقابية، بما في ذلك المشاركة في الانتخابات والترشح للمناصب النقابية.

وأضاف أن لجنة القيد منحتها فرصًا متعددة لتوفيق أوضاعها، إلا أنها لم تقدم ما يثبت التخلي عن عضوية نقابة المهندسين، مشيرًا إلى أن قانون نقابة الصحفيين لا يسمح بالجمع بين ممارسة مهنة الصحافة ومهنة أخرى.

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين شطب فاطمة ناعوت من جداول النقابة وذلك تطبيقا لقانون النقابة الذى يمنع الجمع بين عضوية نقابتين مهنيتين .

وصرح حسين الزناتى وكيل أول النقابة رئيس لجنة القيد أن قرار شطب ناعوت جاء بموافقة أعضاء اللجنة التى تضم الزميلين هشام يونس ومحمد يحى ، بعد أن أحال مجلس النقابة للجنة قراره رقم 235 فى سبتمبر الماضى بتفعيل قانون النقابة إزاء حالتها، واتخاذ القرار الخاص بها .  

وأوضح الزناتى أن فاطمة ناعوت كانت قد التحقت بعضوية النقابة بقرار قيد استئنافى من المحكمة، وليس بقرار لجنة قيد ونفذته النقابة وقتها، وألحقتها بجدول تحت التمرين، حيث كانت قد تم تعيينها بجريدة اليوم السابع، وقت تقديمها أوراقها للمحكمة، لكن اليوم السابع أرسلت للنقابة بعدها تنفى صلتها بالزميلة، فقامت المصرى اليوم بتعيينها لديها. 

بعدها تقدمت فاطمة ناعوت بأوراق تعيينها  بالمصرى اليوم للنقابة، مرفق بخطاب ترشح لجدول المشتغلين من الجريدة . 

وأضاف وكيل أول النقابة أن لجان القيد المتعاقبة وتطبيقا لقانون النقابة ولائحة القيد بها طلبت من ناعوت تقديم شهادة من نقابة المهندسين تفيد بشطبها منها ،  تطبيقا للمنصوص عليه فى المادة 15 من قانون النقابة والمادة 6 من القانون نفسه، والتى لاتسمح للصحفيين المشتغلين بممارسة مهنة أخرى .

 وبما أن فاطمة ناعوت كانت ومازالت عضوا بنقابة المهندسين، ويحق لها ممارسة مهنة الهندسة فقد خاطبتها لجنة القيد مؤخراً بخطاب بعلم الوصول، أوردته فى فيديو أخير لها نشرته على صفحتها الشخصية، منحتها فيه فرصة لتقديم شهادة الشطب من نقابة المهندسين، فى غضون إسبوع لاتخاذ الإجراء، لكن ناعوت أكدت مرة أخرى أنها لن تتقدم باتخاذ هذا الإجراء ، وأنها تكتفى بشهادة قدمتها تفيد أنها لم تستخرج سجل هندسى من نقابة المهندسين، وهو الأمر الذى لايمنعها من ممارسة مهنة الهندسة. 

وقال الزناتى : أنه مع إصرار الزميلة على ذلك ، ومع وجود مخالفة واضحة باستمرار عضويتها بجدول تحت التمرين كل هذه السنوات، وبالرجوع للمادة 6 من قانون النقابة التى تشترط ألا يباشر عضو نقابة الصحفيين مهنة أخرى ، وحيث أن الزميلة تأكيداً على هذا قامت بالإدلاء بصوتها فى آخر انتخابات لنقابة المهندسين، فقد قررت لجنة القيد تفعيل القانون ورفض قرار نقلها إلى جدول المشتغلين وشطبها من جدول تحت التمرين، وهو القرار الذى من المقرر اعتماده من مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه المقبل

هشام يونس عضو لجنة القيد الصحفيين المهندسين الجمعية العمومية

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