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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السبت المقبل.. الصحفيين تكرم 363 متفوقا من أبناء أعضائها

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تنظم لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، يوم السبت المقبل 17 أكتوبر 2026، حفل تكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين، على مسرح النقابة، بمشاركة 363 متفوقًا ومتفوقة في المراحل الدراسية والجامعية والدراسات العليا، برعاية شركة بيرلا العقارية، وشركة يونيون إير، وشركة شرف دي جي (Sharaf DG).

ويُقام الحفل في ثلاث فقرات متتالية؛ تبدأ الأولى في الثانية عشرة ظهرًا لتكريم 137 من طلاب الصف السادس الابتدائي والشهادة الابتدائية الأزهرية، وتبدأ الثانية في الثانية ظهرًا لتكريم 119 من طلاب الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية، وتبدأ الثالثة في الرابعة عصرًا لتكريم 107 من طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة، وخريجي الجامعات، وحملة الماجستير والدكتوراه.

سحوبات على الجوائز للحاضرين

وقال محمد الجارحي، وكيل نقابة الصحفيين للرعاية الصحية والاجتماعية، إن الحفل هذا العام، للمرة الأولى، سحوبات على جوائز في نهاية كل فقرة، بصندوق مستقل لكل مرحلة، ويقتصر السحب على الطلاب الحاضرين الذين سجلوا حضورهم ووضعوا أوراقهم بأنفسهم في صناديق مراحلهم، وإذا لم يصعد صاحب الورقة المسحوبة عند مناداة اسمه تُسحب ورقة أخرى.

الفقرة الأولى: جهاز تكييف بارد 3 حصان من يونيون إير، و7 أجهزة من شرف دي جي.

 الفقرة الثانية: جهاز تكييف بارد 3 حصان من يونيون إير، و7 أجهزة من شرف دي جي.

الفقرة الثالثة: شاشة تليفزيون 75 بوصة من يونيون إير، و6 أجهزة من شرف دي جي.

كما يُجرى سحب خاص على ساعة «أبل ووتش» بين المتفوقين في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة؛ وهي هدية تلقاها الزميل خالد البلشي نقيب الصحفيين، فاتخذ الإجراءات القانونية لإيداعها خزينة النقابة، ليُسحب عليها بين أبناء الصحفيين المتفوقين.

تعليمات الحضور

■ الحضور قبل موعد كل فقرة بنصف ساعة، وتسجيل الحضور عند مكتب التسجيل خارج المسرح قبل الجلوس؛ فالتسجيل شرط لدخول السحب.

■ يتسلم كل مكرَّم عند التسجيل بطاقة المكرَّم وبطاقة الأسرة، والروب والكاب والوشاح، وورقة السحب التي يضعها بنفسه في صندوق مرحلته.

■ رقم المسلسل في الكشوف هو رقم مقعد المكرَّم، والمقاعد على يمين المسرح وشماله للمكرمين، ومنتصف القاعة والبلكون للأسر، والصف الأول لضيوف الحفل.

■ لا يجوز الانتقال إلى مقعد فارغ أو دعوة أحد إليه حتى لو تغيّب صاحبه.

■ تُتاح بوابة للتصوير التذكاري مع الأسرة خارج المسرح على اليسار، وشاشة خارجية لعرض أسماء المكرمين على اليمين.

خدمات يوم الحفل

 عرض خاص من معمل رويال لاب بمناسبة يوم التفوق: كل التحاليل، بما فيها النادرة، مجانًا للمشتركين في مشروع العلاج بموجب تحويل من إدارة العلاج.

 قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مستشفى أندلسية في 4 تخصصات، بالعيادات الطبية المجانية في الدور الأول.

وتنشر اللجنة الكشوف النهائية للمكرمين، كما يمكن للصحفيين وأبنائهم المكرمين متابعة تعليمات الاحتفال والصور عبر مجموعة الحفل على واتساب، ويمكن الانضمام إليها بمسح الكود المنشور مع هذا الخبر.

لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية الصحفيين حفل تكريم المتفوقين أبناء الصحفيين مسرح النقابة المراحل الدراسية شركة بيرلا العقارية

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