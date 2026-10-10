الصحفيين تعلن عن توافر عدد من تأشيرات الحج المبــاشر

أعلنت نقابة الصحفيين بدء تلقي طلبات الصحفيين الراغبين في أداء فريضة الحج بنظام الباقات، من خلال موقع “نسك”.

وأكدت النقابة أنها ليس لها علاقة بالتنظيم، وتحدد قيمتها المملكة العربية السعودية.

وذكرت أن الشروط هي:

• ألا تزيد سن الحاج على 65 عامًا.

• يتم اختيار إحدى الباقات من خلال موقع نسك، وتأكيد سداد قيمتها، وبعدها يتم إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا.

• يبدأ تقديم الطلبات للصحفى وأقارب الدرجة الأولى فقط اعتبارًا من يوم الاثنين (12أكتوبر2026م) إلى الساعة الثانية عشرة ظهر السبت (17 أكتوبر 2026).

• يتم اختيار الأسماء الفائزة من خلال السفارة السعودية دون تدخل من النقابة.

تقدم الطلبات بمركز الخدمات الصحفية في الدور الأول بالنقابة مرفق بها:

1- صورة كارنيه النقابة لعام 2026م.

2- صورة جواز السفر صالح لمدة سنة على الأقل.

3- بريد إلكتروني مُفعل، ورقم الموبايل لتلقي الموافقة عليه واستكمال الإجراءات.