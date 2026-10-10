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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلان أسماء المتفوقين من أبناء الصحفيين.. وحفل التكريم السبت المقبل

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
عبدالوكيل أبو القاسم

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، عن إقامة حفل تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين دراسيًا في مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2026، من الثانية عشرة ظهرًا وحتى السادسة مساءً، على مسرح النقابة.

 تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين دراسيًا

ونظرًا للإقبال الكبير، وحرصًا على التنظيم الجيد ومشاركة الأسر في أجواء التكريم، قررت اللجنة تقسيم الاحتفالية إلى ثلاث فقرات متتالية وفق جدول زمني، على النحو التالي:

أولًا (من 12 إلى 2 ظهرًا): تكريم طلاب الصف السادس الابتدائي (عام وأزهر).

ثانيًا (من 2 إلى 4 عصرًا): تكريم طلاب الصف الثالث الإعدادي (عام وأزهر).

ثالثًا (من 4 إلى 6 مساءً): تكريم طلاب الثانوية (العامة والأزهرية) والدبلومات الفنية وخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وحملة الماجستير والدكتوراه.

وأكد محمد الجارحي، وكيل نقابة الصحفيين للرعاية الصحية والاجتماعية، ضرورة حضور الطلاب المكرمين قبل موعد فقرتهم بنصف ساعة على الأقل، للجلوس في المقاعد المخصصة لهم، مشيرًا إلى أن رقم المسلسل المدوَّن أمام اسم كل طالب في الكشوف المنشورة هو رقم مقعده في المسرح، داعيًا الزملاء إلى معرفته وحفظه مسبقًا.

وقال إن اللجنة خصصت أماكن محددة للطلاب فقط وفق ترتيب الصعود إلى المسرح للتكريم، على أن تبدأ كل فقرة في موعدها المحدد دون تأخير، حفاظًا على سير اليوم بشكل منظم.

ودعت اللجنة الزملاء الصحفيين وأسرهم إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة والتعاون مع فريق التنظيم، حتى يخرج اليوم في أبهى صورة، تليق بالأسرة الصحفية وتقاليدها الراسخة في دعم وتشجيع أبنائها المتفوقين.

وتنشر اللجنة الكشوف النهائية لأسماء المكرمين في جميع المراحل.

نقابة الصحفيين محمد الجارحي تكريم أبناء الصحفيين الصحفيين المتفوقين دراسيًا

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